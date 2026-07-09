Laurinha passa mal: confira resumo de Coração Acelerada nesta quinta, 9
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 146 – quinta-feira, 9
Zilá se revolta contra Janete e Alaorzinho. Cinara tenta acalmar Zilá. Tino e Esteban trocam elogios. Talita tem uma crise de alergia durante o jantar servido por Zilá, e Alaor a leva ao hospital. Ronei repreende Zilá por sua obsessão com Janete. Laurinha passa mal, e Esteban desconfia. Naiane e Gael se aproximam na fazenda, mas o rapaz adoece e frustra os planos da moça. João Raul e Agrado confessam a Walmir e Eduarda que ainda ficam mexidos um pelo outro. Naiane jura vingança contra Ronei ao ver o outdoor anunciando João Raul e Agrado juntos no cruzeiro.