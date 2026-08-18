Laura Cardoso, cinco curiosidades: dubladora de ‘Flintstones’ a nome verdadeiro

Laura Cardoso, que morreu aos 98 anos por causas naturais, na verdade não era Laura de batismo. Nasceu como Laurinda de Jesus Cardoso. O sobrenome Balleroni passou a integrar sua assinatura após o casamento com Fernando Balleroni, diretor e ator com quem se casou em 1949. O casal permaneceu junto até a morte dele, em 1980.

Ela acompanhou praticamente toda a história da televisão brasileira. Nascida em 1927, mais de duas décadas antes da chegada oficial da TV ao Brasil, a atriz se tornou uma das pioneiras do veículo e conquistou um recorde: foi a atriz que mais fez novelas no país.

Fora das novelas, um de seus trabalhos foi emprestar a voz para a personagem Betty Rubble (a esposa de Barney) na clássica dublagem brasileira da série animada realizada na década de 1960, The Flintstones. A voz brasileira da Vilma Flintstone nessa mesma época foi feita pela dubladora Helena Samara.

Ela recebeu muitas homenagens em vida. A última ocorreu em 2023, quando a atriz recebeu o Troféu Oscarito pelo conjunto da obra durante a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A homenagem ocorreu cerca de sete décadas depois do início de sua trajetória profissional.

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Um assunto costumava causar certo pavor na atriz durante as entrevistas: a aposentadoria. Chegava a ser divertido ver a reação da atriz recordista em novelas da Globo a cada vez que o tema era abordado. Pedro Bial “ousou” a levantar o tema no programa Conversa com Bial, em 2020. “Não, não, não! Não fala em aposentadoria. Você morre! Você para tudo. Não, não!”, reagiu.

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