Larissa Umaytá registra em clipe vontade de ser hexa e de vencer na vida
Considerada uma das maiores percussionistas do país, musicista de Sobradinho lançou vídeo sobre o sonho de vencer dos brasileiros
Considerada um dos maiores nomes da percussão na atualidade, Larissa Umaytá aproveitou os primeiros dias da Copa do Mundo para colocar na rua um clipe que retrata a sua vontade de que a seleção brasileira seja hexacampeã e também o seu desejo de vencer na vida.
Ao Radar, a musicista de Sobradinho explicou as motivações que a levaram a investir no vídeo produzido pela Ytá Criações Colaborativos e por Gilearde.
“Lançar durante a Copa tinha tudo a ver, embora o clipe fale sobre minha própria vontade e desejo de vencer. Todos nós, enquanto brasileiros, queremos não apenas ser hexa como também queremos acordar, trabalhar e vencer pelos nossos e junto deles”, pontuou a artista.
“O clipe é uma mensagem para mim de pisar devagar, mas pisar firme, porque todo mundo nasceu para acordar, matar o leão e vencer”, acrescentou.
Com a boa repercussão do clipe, Larissa promete continuar produzindo conteúdos conectados ao que ela acredita. Ela não economiza elogios ao diretor de fotografia e videomaker responsável pelo material, a quem ela classifica como um “grande amigo, super criativo e sensível”.
“Quero canalizar pensamentos, ideias, histórias que eu já vivi e coloca-los em contextos criativos, artísticos e visuais, que eu super acredito e que eu super consumo. O clipe não é o spoiler de um álbum, mas pode ser também. Com certeza, é um spoiler de alguma criação que está vindo por aí”, concluiu.