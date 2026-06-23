Larissa Umaytá registra em clipe vontade de ser hexa e de vencer na vida

Considerada um dos maiores nomes da percussão na atualidade, Larissa Umaytá aproveitou os primeiros dias da Copa do Mundo para colocar na rua um clipe que retrata a sua vontade de que a seleção brasileira seja hexacampeã e também o seu desejo de vencer na vida.

Ao Radar, a musicista de Sobradinho explicou as motivações que a levaram a investir no vídeo produzido pela Ytá Criações Colaborativos e por Gilearde.

“Lançar durante a Copa tinha tudo a ver, embora o clipe fale sobre minha própria vontade e desejo de vencer. Todos nós, enquanto brasileiros, queremos não apenas ser hexa como também queremos acordar, trabalhar e vencer pelos nossos e junto deles”, pontuou a artista.

“O clipe é uma mensagem para mim de pisar devagar, mas pisar firme, porque todo mundo nasceu para acordar, matar o leão e vencer”, acrescentou.

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Com a boa repercussão do clipe, Larissa promete continuar produzindo conteúdos conectados ao que ela acredita. Ela não economiza elogios ao diretor de fotografia e videomaker responsável pelo material, a quem ela classifica como um “grande amigo, super criativo e sensível”.

“Quero canalizar pensamentos, ideias, histórias que eu já vivi e coloca-los em contextos criativos, artísticos e visuais, que eu super acredito e que eu super consumo. O clipe não é o spoiler de um álbum, mas pode ser também. Com certeza, é um spoiler de alguma criação que está vindo por aí”, concluiu.

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