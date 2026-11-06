Larissa Riquelme tem dinheiro bloqueado em crise de banco no Paraguai

Famosa por ter sido a musa da Seleção Paraguaia durante a Copa do Mundo de 2010, a modelo Larissa Riquelme foi uma das milhões de pessoas atingidas pela crise do Ueno Bank, o principal banco digital do Paraguai. De acordo com Larissa, sua vida foi afetada duplamente após as operações da instituição serem suspensas pelo Banco Central, já que, além de ter seu dinheiro bloqueado, ela também era funcionária da VMedia, uma empresa de comunicação que pertence ao mesmo grupo controlador do Ueno.

“Sou afetada profissional e financeiramente, porque também abri mão de outras oportunidades para me dedicar à empresa”, afirmou a modelo. “Estamos falando de dinheiro que representa anos de trabalho e planejamento. No meu caso, também tenho um investimento e estou aguardando informações oficiais sobre os próximos passos”, completou.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)