Larissa Manoela e André Luiz Frambach sobre dividir cena: ‘A gente toma banho passando texto’

Aproveitando a noite deste sábado, 12, para curtir o Rock in Rio, Larissa Manoela e o marido, André Luiz Frambach, falaram sobre a experiência de dividir os palcos na peça Descalços no Parque. O clássico da Broadway acompanha um jovem casal durante a experiência de morar junto pela primeira vez e marca a primeira vez que os dois atuam juntos.

“A gente toma banho passando texto, pensando, vai fazendo as coreografias da peça lá em casa”, contou André. “A história é sensacional, um clássico adaptado pelo Guilherme Weber”, completou Larissa.

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