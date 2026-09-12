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Cultura

Larissa Manoela e André Luiz Frambach sobre dividir cena: ‘A gente toma banho passando texto’

Casal está em cartaz com a peça Descalços no Parque

Por Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 20h19 | Atualizado em 12 set 2026, 20h59
Uma mulher e um homem jovens sorriem para a câmera, abraçados, em frente a uma parede vermelha com luzes neon brancas. Ela tem cabelos castanhos ondulados e usa blusa preta com bolsa transversal. Ele veste camiseta branca, jaqueta escura e colar dourado
Larissa Manoela e André Luiz Frambach (Doritos/Divulgação)
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Aproveitando a noite deste sábado, 12, para curtir o Rock in Rio, Larissa Manoela e o marido, André Luiz Frambach, falaram sobre a experiência de dividir os palcos na peça Descalços no Parque. O clássico da Broadway acompanha um jovem casal durante a experiência de morar junto pela primeira vez e marca a primeira vez que os dois atuam juntos.

“A gente toma banho passando texto, pensando, vai fazendo as coreografias da peça lá em casa”, contou André. “A história é sensacional, um clássico adaptado pelo Guilherme Weber”, completou Larissa.

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