Larissa Manoela desabafa sobre saída de filme de Carmen Miranda: ‘Fiquei chateada’

Curtindo o Rock in Rio neste sábado, 12, a atriz Larissa Manoela lamentou ter sido removida do papel de Carmen Miranda no longa Pra Você Gostar de Mim. De acordo com a atriz, a decisão foi decorrente da escolha de antecipar o cronograma de filmagens, o que prejudicou sua agenda.

“Foi uma escolha que não partiu de mim. Não fazer parte do filme foi uma escolha da direção”, disse ela. “Infelizmente, tive que sair do filme, fiquei chateada, sim, porque acredito que todas as boas histórias da Carmen Miranda têm que ser contadas”, completou.

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