Larissa Luz canta Gilberto Gil contra ‘machistas, homofóbicos e racistas’ no Rock in Rio
Cantora apresentou clássicos do baiano no palco Supernova nesta sexta-feira, 4
Cantando músicas de Gilberto Gil, Larissa Luz protestou contra “machistas, homofóbicos, transfóbicos e racistas” durante o Rock in Rio 2026. A cantora soteropolitana se apresentou no palco Supernova nesta sexta-feira, 4.
Enquanto cantava Punk da Periferia, Larissa citou “machistas, homofábicos e transfóbicos”, repetindo o verso “aqui pra vocês”. “Para todos os racistas que não aguentam ver uma mulher no poder, aqui pra vocês”, afirmou a ela. Antes de Pessoa Nesfasta, a cantora afirmou: “A gente dá o nosso recado através da palavra de Gilberto Gil”.
No Rock in Gil, como foi chamada a apresentação, Larissa Luz apresentou releituras de clássicos de Gilberto Gil, incluindo Realce, Domingo no Parque e Palco.
A cantora defendeu a tese de que Gilberto Gil também é um roqueiro. “Quando eu tinha 14 anos, eu tinha um sonho de ter uma banda com duas guitarras. Eu via aqueles roqueiros quebrando guitarras e tinha muita vontade de quebrar também. Como eu não tinha como, eu resolvi quebrar o sistema”, afirmou ela. “Rock é atitude, é revolução. Não adianta nada quebrar a matéria e ficar com a mente parada. Quando eu vi esse senhor chamado Gilberto Gil cantando, eu falei ‘isso é rock'”, concluiu Luz.
Vocalista da banda de axé Ara Ketu entre 2007 e 2012, a cantora lançou o seu quarto álbum de estúdio em maio. Desmonte mistura batidas de rock com pagodão baiano.
Além de Larissa Luz, o palco Supernova ainda recebe a banda de rock Venere Vai Venus e o influenciador Diogo Defante, nesta sexta-feira, 4. Entre os palcos principais, o festival contará com Foo Fighters, Rise Against e Capital Inicial com Dado Villa-Lobos