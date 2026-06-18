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Cultura

Largados e Pelados: Campeões do Mundo faz audiência do Discovery crescer 48%

Reality internacional impulsiona audiência do canal e coloca brasileiros na disputa por prêmio de US$ 200 mil na África do Sul

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h19 | Atualizado em 24 jun 2026, 00h58
Quatro pessoas sorridentes, vestindo trajes rústicos e colares, posam em ambiente natural. Uma mulher à esquerda e um homem ao centro, ambos com o torso nu, sorriem. Outra mulher e um homem à direita usam roupas de pele e têm o rosto sujo de terra. Ao fundo, bandeiras do Brasil e dos EUA tremulam em mastros de madeira
Elenco de Largados e Pelados - Campeões do Mundo, do canal Discovery  (Discovery/Reprodução)
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O reality Largados e Pelados – Campeões do Mundo se consolidou como um dos principais destaques recentes do Discovery. Nos quatro primeiros episódios exibidos aos domingos, de 24 de maio a 14 de junho, a atração elevou em 48% a audiência do canal em sua faixa horária em comparação com os seis domingos anteriores, garantindo ao Discovery o terceiro lugar entre os canais mais assistidos da TV por assinatura durante o período de exibição, de acordo com dados do PNT (Painel Nacional de Televisão) do Ibope obtidos em primeira mão por VEJA.

A nova versão internacional da franquia reúne 14 participantes veteranos, vindos de países como Brasil, Estados Unidos, México e Austrália. Diferentemente das temporadas tradicionais, a competição acrescenta um componente nacionalista à disputa: além de enfrentar os desafios de sobrevivência, os competidores lutam para levar o título inédito ao país que representam e conquistar um prêmio de 200 000 dólares.

Gravada na região da Zululândia, na África do Sul, a temporada coloca sete duplas em uma jornada de 40 dias sob condições extremas. Ao longo do percurso, os participantes precisam encontrar alimento, construir abrigos e superar provas que testam resistência física, estratégia e capacidade de adaptação em um dos ambientes mais hostis do planeta.

O Brasil é representado por Marina Fukushima e René Murad, nomes conhecidos do público da franquia. Ambos acumularam experiência em edições anteriores do programa e participaram do spin-off Largados e Pelados Brasil – A Tribo. Agora, carregam a responsabilidade de buscar uma conquista inédita para o país diante de adversários igualmente experientes.

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Com exibição semanal, a temporada segue apostando em desafios cada vez mais exigentes à medida que os competidores avançam na disputa. A expectativa é que a rivalidade entre as equipes nacionais ganhe força nos próximos episódios, elevando a tensão da competição até a definição da dupla campeã.

Produzido pela Lionsgate Alternative Television para o Discovery Channel, Largados e Pelados – Campeões do Mundo também está disponível na HBO Max, com novos episódios lançados sempre aos domingos, às 20h30.

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