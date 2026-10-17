Lara Rodrigues, eterna Narizinho do ‘Sítio’, fala sobre volta à atuação

Lara Rodrigues, que interpretou Narizinho em Sítio do Pica-pau Amarelo quando criança e viveu Bia, filha do casal protagonista, no primeiro Se Eu Fosse Você, celebrou a nova sequência durante a pré-estreia no Festival do Rio. “É muito legal ver esse filme voltando, com esse elenco. Hoje, a Bia está muito bem representada pela Cleo, mas é óbvio que eu faria de novo”, contou em conversa com a coluna GENTE.

Hoje dedicada à direção, Lara afirma que a experiência como atriz continua presente em seu trabalho. “Há muito tempo não procuro nada ativamente como atriz. Trabalho hoje como diretora, graças a Deus, trabalho bastante. Então, não tive tempo. Mas sempre falo: nunca deixei de ser atriz. A primeira leitura de qualquer trabalho é sempre como atriz e depois vou adicionando as outras camadas. Acho que a minha atriz trabalha muito em tudo que faço. Faço muita coisa publicitária, para clientes diversos, Uber, iFood, Netflix.”

Questionada se voltaria para o outro lado da câmera, deixou a possibilidade em aberto. “Essa é uma pergunta que sempre me fazem e sempre acho difícil de responder. Isso sempre esteve em mim. É uma coisa que tenho aberto.”

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