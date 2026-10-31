🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Cultura

LARA, filha do Faustão, aposta na carreira musical: ‘Vou provar o meu valor’

Ela lança o documentário No Mundo da Lua, sobre sua carreira musical em construção, e opina sobre o selo de nepo baby

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 08h00
Mulher de cabelos escuros e ondulados, vestindo um casaco creme texturizado e botas pretas de cano alto, sentada em uma superfície cinza que lembra a lua, com uma flor branca aos pés. Ela olha para cima e para a direita, com um fundo escuro pontilhado de luzes, simulando estrelas.
VOO SOLO - A artista se afasta da sombra do pai: “Cantar não é um capricho” (@laralaramusic/Instagram)
Continua após publicidade
LARA, filha do Faustão, aposta na carreira musical: ‘Vou provar o meu valor’ Priorize VEJA no Google

Como surgiu o desejo de se tornar cantora? Sempre fui fissurada por videoclipes. Minha mãe, Magda Colares, foi a primeira a me incentivar a estudar e a fazer aulas de canto. Comecei aos 14 anos e nunca mais parei.

No ano passado saiu seu primeiro álbum, No Mundo da Lua, que mistura pop e MPB. Agora, você lançou uma versão deluxe e um documentário sobre o processo criativo desse projeto no YouTube. Por que revisitar o mesmo trabalho? Senti que era preciso relembrar para o público o que eu já tinha feito e não só depender de novos lançamentos. É importante revisitar e criar novas versões porque a música se transforma com o tempo, e foi ótimo fazer isso de modo intimista no filme.

Você chegou a se formar em artes plásticas. Como foi essa transição para a música? Sempre tive esse lado de artista visual. Acabei trabalhando com escultura, fotografia e vídeo, levando a música como hobby por muito tempo. No último ano da faculdade, eu estava trabalhando no escritório do Giovanni Bianco, um grande diretor de arte que fez capas para a Madonna, entre outros inúmeros trabalhos incríveis. Quando me formei, senti que precisava me expor e dar a cara na música.

Ser filha do Faustão abriu mais portas? As pessoas assumem que, por eu ter meu pai no meio artístico, eu já saberia como e o que fazer, mas não existe um curso para virar cantora ou artista. Sei que tenho um caminho longo pela frente e que a pressão e a expectativa são maiores por eu ser quem sou. Mas encaro o desafio de conquistar a confiança do público e ter constância no trabalho, fazendo as pessoas entenderem que cantar não é um capricho.

Siga
Continua após a publicidade

O que acha do rótulo de nepo baby, dado a filho de famosos que enveredam para o caminho artístico? Lido com isso com naturalidade. Vivemos em um país complexo e com muita desigualdade, então reconheço meus privilégios, mas eu vou provar o meu valor. O importante para mim é usar essa atenção que herdei naturalmente por ser filha dele para entregar algo bom ao público — seja entretenimento ou arte de qualidade que contribuam de alguma forma.

Seu irmão, João Silva, seguiu os passos do pai e tem um programa no SBT. Já pensou em fazer o mesmo? Não, de jeito nenhum. Sempre fui muito tímida e a minha maior crítica — ninguém é pior comigo do que eu mesma. Meu pai é um grande comunicador; eu sou de outro universo, sou uma artista. Nunca tive o desejo de estar na frente das câmeras como ele.

Continua após a publicidade

Acompanhava os programas e os bastidores do Domingão do Faustão? Como era? Eu sempre adorei o backstage. Ficava quietinha acompanhando aquela correria e movimentação. Por muito tempo achei que trabalharia apenas nos bastidores, até entender que precisava seguir meu próprio caminho.

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

Publicidade
TAGS:
Entrevista
O Som e a Fúria
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).