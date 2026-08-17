Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Cultura

Lanternas Verdes na TV e a nova fase dos heróis nos quadrinhos: caminhos opostos

Enquanto a nova série da HBO abraça a dinâmica policial da mitologia clássica, o tratamento dado aos personagens na linha 'Absolute', da DC, divide fãs

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 18h40
INICIANTE - Aaron Pierre como o recruta John Stewart: a volta do herói esquecido da DC
INICIANTE - Aaron Pierre como o recruta John Stewart: a volta do herói esquecido da DC (Aaron Pierre/HBO)
Continua após publicidade
Lanternas Verdes na TV e a nova fase dos heróis nos quadrinhos: caminhos opostos Priorizar nos meus resultados Google

Lançada esta semana pela HBO, Lanternas chega como um dos projetos mais ambiciosos do ano — e também como um contraponto direto ao rumo que a DC Comics vem dando à franquia no papel. Produzida pelo showrunner Chris Mundy ao lado de Damon Lindelof e Tom King, a trama de oito episódios traz Kyle Chandler como o veterano Hal Jordan e Aaron Pierre como o recruta John Stewart. Com um tom investigativo que remete a True Detective e Slow Horses, a dupla se envolve na apuração de um homicídio em Rushville, no Nebraska. Ao optar por esse caminho, a HBO retoma a ideia fundadora da franquia, criada por John Broome e Gil Kane em 1959: a de que os Lanternas Verdes são, antes de tudo, os patrulheiros e policiais do universo.

É dessa premissa que a série extrai sua força dramática. Hal Jordan aparece como o soldado cansado, à beira da aposentadoria, encarregado de treinar John Stewart que, por sua vez, foi diretamente indicado pelos Guardiões do Universo. Essa parceria de temperamentos opostos ganha ainda mais peso com elementos consagrados da mitologia, como a ameaça conspiratória dos Caçadores (Manhunters) — antigos agentes robóticos que falharam no passado e agora se infiltram disfarçados entre os humanos — e as participações de Sinestro (Ulrich Thomsen) e Guy Gardner (Nathan Fillion). O resultado é um equilíbrio raro entre o rico folclore espacial da franquia e um drama humano denso.

Duas capas de quadrinhos Absolute Lanterna Verde sobrepostas em fundo vermelho. A capa da esquerda, escura, mostra um homem e uma mulher negra com anel verde, cercados por energia. A capa da direita, clara, exibe um ser alienígena grande e uma mulher de costas, com texto Luta contra Abin Sur!.
As duas primeiras edições brasileiras de ‘Absolute Lanterna Verde’: recomeço – (Panini/Reprodução)

Enquanto a televisão homenageia a Tropa clássica, os quadrinhos seguiram na direção oposta. Lançada nos EUA em abril de 2025 dentro do selo Absolute Universe, a HQ mensal Absolute Green Lantern — escrita por Al Ewing e desenhada por Jahnoy Lindsay — parte de uma proposta ousada: nada de anéis, nada de Tropa, nada de força de vontade. Nessa versão, a Lanterna Verde é um objeto colossal, semelhante a uma nave, que desaba sobre uma cidade pacata de Nevada e espalha paranoia entre a população. A protagonista é Jo Mullein, cujos poderes de luz se manifestam de forma instável, através de rachaduras luminosas na própria pele. Hal Jordan, por sua vez, torna-se uma figura trágica e desfigurada, com o braço esquerdo corrompido pela energia do Mão Negra (Black Hand), que o transforma em uma criatura movida pelo medo. Até Abin Sur, o alienígena moribundo do cânone original, reaparece como uma espécie de juiz cósmico de lógica quase incompreensível.

Continua após a publicidade
Um homem de cabelo espetado e jaqueta escura se inclina para a esquerda, enquanto uma mulher de roupa verde flutua em uma aura esverdeada à direita. Ambos estão cercados por rajadas de energia preta e branca, com balões de fala dizendo HAL! e PARA, HAL...
O novo Hal Jordan de Absolute Lanterna Verde: tomado por uma entidade maligna – (Panini/Reprodução)

A recepção a essa reinvenção, porém, tem sido bastante dividida. O primeiro encadernado, Absolute Green Lantern Vol. 1: Without Fear, lançado no fim de 2025 nos EUA, foi descrito pela crítica especializada como uma reinterpretação irregular, com problemas de ritmo e capítulos iniciais sobrecarregados de diálogos expositivos. A escolha de Jo Mullein como protagonista também irritou parte do público, que reclama do apagamento de nomes queridos como Kyle Rayner e Jessica Cruz. Por aqui, o desconforto parece seguir tom semelhante, ainda que não haja, até o momento, dados de vendas locais que permitam confirmar o mesmo grau de rejeição observado no mercado americano.

Siga
Continua após a publicidade

O contraste entre as duas mídias expõe um dilema atual das grandes editoras de super-heróis: a fórmula clássica dos “policiais do espaço” mostrou, na tela, que ainda é capaz de sustentar uma narrativa madura e envolvente sem abrir mão de sua identidade; nos quadrinhos, a tentativa de romper radicalmente com essas mesmas bases tem custado parte da confiança do público tradicional. Resta saber se o sucesso de Chandler e Pierre na HBO servirá de lembrete para a DC de que, às vezes, honrar o juramento clássico ainda é o caminho mais seguro para manter os Lanternas na luz.

Publicidade
TAGS:
cultura
Cultura Pop
Gibis & Cia
HQ
Quadrinhos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).