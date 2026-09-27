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Cultura

Lanterna Verde entra na seara dos super-heróis antirracistas

Afiada, a série Lanternas, da HBO, aposta sem medo em um tema essencial, mas que encontrou resistência entre alguns fãs das histórias em quadrinhos

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 08h00
ASPIRANTE - Aaron Pierre como John Stewart: em treinamento para ser o próximo patrulheiro
ASPIRANTE - Aaron Pierre como John Stewart: em treinamento para ser o próximo patrulheiro (./HBO Max)
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Lanterna Verde entra na seara dos super-heróis antirracistas Priorizar nos meus resultados Google

O método de recrutamento dos Lanternas Verdes não é lá muito ortodoxo. A guarda intergaláctica, com representantes em todo o universo, é selecionada sem aviso prévio, através de uma luz ofuscante esverdeada e uma voz estrondosa que os questiona: “Você tem medo?” Aquele com sangue-frio para responder “não” ganha o anel e os superpoderes que o acompanham na série Lanternas, da HBO. Assim, o piloto da Força Aérea americana Hal Jordan (Kyle Chandler) se torna o herói da atração — passando na frente da fila de um fuzileiro naval que recusou o chamado. Esse fuzileiro vem a ser o pai de John Stewart (Aaron Pierre) — jovem que, anos mais tarde, vira aprendiz de Hal.

Com a recusa do marido, a mãe de Stewart “ofereceu” o filho ainda bebê aos aliens que chefiam os Lanternas. “Sabe o que significa perguntar a um homem negro da Terra se ele tem medo?”, argumentou ela sobre a abordagem sobrenatural, deixando a alienígena intrigada. Stewart, então, foi criado com rigor militar, para não ter medo — e, um dia, ter a chance de ser um super-herói.

OFICIAL - Kyle Chandler como Hal Jordan: o peso de possuir o anel poderoso
OFICIAL - Kyle Chandler como Hal Jordan: o peso de possuir o anel poderoso (./HBO Max)

A produção, nova aposta da DC Studios no personagem após o vergonhoso filme Lanterna Verde, de 2011, com Ryan Reynolds como Hal, vem causando polêmica. A desaprovação vem daqueles com apego excessivo à história original. O roteiro de Lanternas voa livre sem apreço por fidelidade. Se não bastasse, provoca irritação dos que bradam que história de super-herói não é lugar para falar de problemas do mundo real. Na verdade, é a falsa ideia de que o mundo dos quadrinhos nunca esbarrou em questões políticas.

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A história do Lanterna Verde é um bom exemplo. Em 1971, John Stewart assumiu o anel, tornando-se o primeiro herói negro da DC, no rastro do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos — sua estreia nas HQs foi justamente defendendo dois homens negros de um policial abusivo. Na concorrente Marvel, Pantera Negra já havia dado as caras em 1966, e Falcão, em 1969. A mensagem antirracista é parte do DNA dos super-heróis das duas maiores editoras do segmento. Expandi-la para os filmes e séries seria nada mais que natural, mas o assunto continua espinhoso, comprovando sua urgência.

A Marvel fez uma forte investida em protagonistas diversos após o sucesso do filme Pantera Negra (2018), sendo a ação mais ousada dar o uniforme de seu principal herói, o Capitão América, para Sam Wilson, o Falcão. Em 2021, a minissérie Falcão e o Soldado Invernal evidenciou com sagacidade as dificuldades de ser um homem negro nos Estados Unidos — mesmo com um carimbo de super-herói na carteira de trabalho. Já em 2025, deu dez passos para trás com o medonho filme Capitão América: Admirável Mundo Novo, no qual Wilson assumiu de vez o figurino — numa trama anódina e em esforço exagerado para não ser muito política.

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PARALELOS - Watchmen (acima) e Magnum (abaixo): minissérie da DC tinha supremacistas brancos como vilões; já a produção mais recente da Marvel com um protagonista negro foi cancelada sem muita explicação
PARALELOS – Watchmen (acima) e Magnum (abaixo): minissérie da DC tinha supremacistas brancos como vilões; já a produção mais recente da Marvel com um protagonista negro foi cancelada sem muita explicação (HBO Max; Marvel/Disney+)

Coincidência ou não, o longa saiu remendado às pressas poucos meses após o presidente Donald Trump revogar as políticas públicas de incentivo à diversidade no país — o que causou um efeito cascata em Hollywood. Um episódio mais recente reacendeu o tema. Após quatro anos em desenvolvimento, a minissérie Magnum, do Disney+, foi lançada no início de 2026, estrelada por Yahya Abdul-Mateen II. A produção é excelente e logo teve uma segunda temporada confirmada — meses depois, ela foi cancelada sem explicações plausíveis. “A razão é óbvia”, disse o ator quando questionado sobre a suspensão e o momento em Hollywood.

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Ainda na primeira gestão de Trump na Casa Branca, a DC ousou em 2019 com a brilhante minissérie Watchmen. O roteiro subvertia a trama dos quadrinhos para torná-la abertamente crítica ao supremacismo branco americano. Nos últimos tempos, o estúdio recuou nesse tipo de proposta, até apostar em Lanternas. Um dos envolvidos no projeto é Damon Lindelof, que foi justamente o produtor de Watchmen. Interessado em fazer TV de qualidade, Lindelof (que é branco, aliás) trouxe para a sala de roteiristas uma reflexão sobre John Stewart: “O que significa ser um homem negro e receber aquele anel?”. Surgiu então um paralelo com a realidade, na qual minorias precisam se esforçar muito mais para se destacar no meio de trabalho. Stewart é qualificado para a missão, mas, como mostra Lanternas, terá de fazer um esforço extra para se provar digno.

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014

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