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Cultura

Lady Gaga teve filha por barriga de aluguel, revela site

Estrela pop recebeu sua primogênita ao lado do noivo Michael Polansky em 9 de junho

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h13 | Atualizado em 18 set 2026, 10h14
Lady Gaga
Lady Gaga (./Getty Images)
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A cantora Lady Gaga recebeu sua primeira filha por meio da ajuda de uma barriga de aluguel, alega apuração do site TMZ. Segundo o tabloide, a primogênita se chama Rose Bean Polansky e veio ao mundo por volta das 11h de 9 de junho em Los Angeles.

Gaga ainda não se pronunciou oficialmente sobre a filha, mas foi fotografada com a garota no colo durante uma caminhada ao lado de Polasnky em 12 de setembro. Não se sabe o que levou a popstar a uma barriga de aluguel, mas ela já se abriu sobre a batalha contra a fibromialgia e a dor crônica no documentário Gaga: Five Feet Two (2017). Durante uma crise capturada pelo filme, ela confessa: “Não sou capaz de imaginar como uma gravidez será”. Mais recentemente, em 2025, ela afirmou que o quadro estava sob controle, mas que a certos dias ainda eram difíceis.

Gaga e Polansky começaram a namorar em 2019 e noivaram em 2024. Para além do trabalho como empresário e investidor, ele ajuda a cantora nos bastidores e está creditado em múltiplas faixas de seu último disco, Mayhem (2025), sucesso que revigorou sua carreira musical e a trouxe para as areias de Copacabana. O par ainda não divulgou uma data para o casamento.

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