Lady Gaga tem primeiro filho, diz imprensa internacional

Lady Gaga e o noivo Michael Polansky deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal recentemente, conforme confirmado pelo Page Six. Detalhes como nome, sexo e data de nascimento do bebê, ainda não foram divulgados.

A cantora, que ficou noiva de Polansky em 2024 e mantém um relacionamento com o empresário e filantropo desde 2020, já havia abordado a ideia da maternidade anteriormente. Em uma entrevista, em janeiro, ela contou que o casal conversava sobre formar uma família juntos e que ela estava “pronta” para vivenciar a experiência transformadora da maternidade.

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