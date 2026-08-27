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Cultura

Ladrões roubam artefatos de ouro milenares de museu da Espanha

Itens tinham mais de 3 000 anos e foram saqueados em menos de quatro minutos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 11h16 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h00
Exposição de tigelas douradas de tamanhos variados, algumas lisas e outras texturizadas, dispostas sobre pedestais finos em uma base escura coberta por pequenas esferas, com iluminação focada nas peças
Parte do 'Tesouro de Villena' (Instagram/Reprodução)
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Ladrões roubam artefatos de ouro milenares de museu da Espanha Priorizar nos meus resultados Google

Um museu histórico da província de Alicante, na Espanha, foi rapidamente saqueado na manhã desta quinta-feira, 27, e perdeu múltiplas joias e artefatos da Idade do Bronze.

O chamado “Tesouro de Vilhena” é considerado uma das coleções pré-históricas mais importantes da Europa. Ao todo, 66 objetos foram roubados, a maioria dos quais é feita de ouro. Segundo as autoridades, o crime durou poucos minutos e foi meticulosamente planejado.

O alarme do museu disparou às 5h20, e os bandidos deixaram a cena às 5h24. Um porta-voz da cidade descreveu a operação como “hiper-rápida e altamente profissional”.

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Visivelmente comovido, o prefeito de Vilhena, Fulgencio Cerdán, revelou a jornalistas que o saque levou quase toda a coleção. Entre os poucos itens deixados, estão três vasos de prata, uma pulseira e parte da ornamentação do bastón del reyezuelo, o “bastão do martim-pescador”, um cetro cerimonial pré-histórico.

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Embora o valor do tesouro seja incalculável, o ouro sozinho vale cerca de €1,7 milhão (R$10,22 milhões), de acordo com o prefeito. Durante a coletiva, Cerdán admitiu estar “absolutamente devastado”: “A verdade é que nós de Vilhena estamos sem chão. É parte de nossa herança, de nossa riqueza”.

O tesouro foi descoberto em 1963 pelo arqueólogo José María Soler dentro de uma embarcação encontrada em um leito fluvial já seco. Ele incluía 29 pulseiras, 11 tigelas, três garrafas e outras peças diversas datadas de cerca de 1000 a. C.

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Desde maio de 2024, o tesouro está em exibição em uma sala especialmente designada no recém-inaugurado Museu Vilhena, de propriedade do município.

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