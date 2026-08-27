Ladrões roubam artefatos de ouro milenares de museu da Espanha

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Um museu histórico em Alicante, Espanha, foi saqueado na manhã de quinta-feira, 27. Ladrões levaram múltiplas joias e artefatos valiosos da Idade do Bronze, peças datadas de séculos atrás. Entenda a rápida ação dos criminosos e o impacto dessa perda histórica para o patrimônio cultural espanhol.

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Um museu histórico da província de Alicante, na Espanha, foi rapidamente saqueado na manhã desta quinta-feira, 27, e perdeu múltiplas joias e artefatos da Idade do Bronze.

O chamado “Tesouro de Vilhena” é considerado uma das coleções pré-históricas mais importantes da Europa. Ao todo, 66 objetos foram roubados, a maioria dos quais é feita de ouro. Segundo as autoridades, o crime durou poucos minutos e foi meticulosamente planejado.

O alarme do museu disparou às 5h20, e os bandidos deixaram a cena às 5h24. Um porta-voz da cidade descreveu a operação como “hiper-rápida e altamente profissional”.

Visivelmente comovido, o prefeito de Vilhena, Fulgencio Cerdán, revelou a jornalistas que o saque levou quase toda a coleção. Entre os poucos itens deixados, estão três vasos de prata, uma pulseira e parte da ornamentação do bastón del reyezuelo, o “bastão do martim-pescador”, um cetro cerimonial pré-histórico.

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Embora o valor do tesouro seja incalculável, o ouro sozinho vale cerca de €1,7 milhão (R$10,22 milhões), de acordo com o prefeito. Durante a coletiva, Cerdán admitiu estar “absolutamente devastado”: “A verdade é que nós de Vilhena estamos sem chão. É parte de nossa herança, de nossa riqueza”.

O tesouro foi descoberto em 1963 pelo arqueólogo José María Soler dentro de uma embarcação encontrada em um leito fluvial já seco. Ele incluía 29 pulseiras, 11 tigelas, três garrafas e outras peças diversas datadas de cerca de 1000 a. C.

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Desde maio de 2024, o tesouro está em exibição em uma sala especialmente designada no recém-inaugurado Museu Vilhena, de propriedade do município.

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