Lá Na Minha Terra: Globo é criticada – mais uma vez – por novela sobre Nordeste

A Globo estreia uma nova novela das 6 nesta segunda-feira, Lá Na Minha Terra, substituta de A Nobreza do Amor, e vem recebendo críticas pela forma como o Nordeste será representado na tela — mais uma vez. De acordo com telespectadores e internautas, que acompanham as chamadas do folhetim divulgadas pela emissora, a caracterização dos personagens nordestinos, a estética visual e a ambientação na fictícia Lavra Seca estão cercada de estereótipos xenofóbicos sobre a região, sob uma ótica “do atraso” — enquanto São Paulo será mostrada como moderna.

Críticas semelhantes foram feitas sobre Mar do Sertão e No Rancho Fundo (2024), outras novelas que também eram ambientadas na região nordestina — as três são de autoria do paulistano Mário Teixeira. Para a nova trama, o dramaturgo se inspirou na história do próprio pai: “Esse é o meu universo, e é um universo que eu vou repetir eternamente. Meu pai era um migrante que vinha tentar a sorte aqui e voltava, até se estabelecer no comércio de vez. Então, vou mostrar uma mistura desses dois universos: cidade e Sertão, o Nordeste e o Sudeste.”, declarou Teixeira na apresentação de Lá Na Minha Terra.

🤯 QUE LOUCURA!

A TV Globo vai estrear uma nova novela, Lá na Minha Terra. Não sei nem como explicar, mas parece que tem um túnel do tempo: o Nordeste aparece em 1926, enquanto o Sudeste aparece em 2026, tudo ao mesmo tempo! pic.twitter.com/g5IXQmcMel — PLOCSOCIAL (@plocsocial) November 8, 2026

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to c odio dessa novela q td mundo tem o sotaque “nordestino” mais forçado do mundo, os nomes e cenarios mais esteriotipados do mundo, tpo “la na minha terra”, “lavra seca”, pouquíssimos atores nordestinos e ainda tem essa trama podre de exodo rural p sao paulo KKKKKKKKKKKKK https://t.co/BNbgDo7oeP — julea ४ met jbailey (@laufystark) November 8, 2026

Qual é a história de Lá Na Minha Terra:

Lá na Minha Terra segue a jornada de Rosenda (Dira Paes), uma pequena pecuarista com raízes hereditárias em Lavra Seca, que criou sozinha seus cinco filhos, Maria Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro), após o desaparecimento do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela promete atravessar o país em busca da verdade e descobre que ele vive em São Paulo sob o nome de Cesário, cercado de luxo e ao lado de Ismália (Camila Morgado). A partir daí, Rosenda inicia uma saga de reencontro consigo mesma, marcada por abandono, perdão e pertencimento.

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Ambientação

A novela é ambientada na fictícia Lavra Seca, mas teve gravações na Chapada Diamantina, na Bahia, que foi escolhida como cenário principal da novela por suas paisagens naturais exuberantes. As gravações passaram por alguns dos pontos turísticos mais famosos da região, como: Mirante do Camelo, Gerais do Dandá, Cachoeira dos Mosquitos, Morro do Pai Inácio, Gruta Lapa Doce, Gruta Torrinha.