Lá na Minha Terra: confira resumo da semana de novela das seis
Sinopses de 09 a 14 de outubro da novela das seis da Globo escrita por Mario Teixeira
Capítulo 01 no ar dia 09, segunda-feira
Lina enfrenta Raimundo Gerardo no sertão. Rosenda pede a Almerindo mais prazo para quitar o aluguel de sua casa. Almerindo admira Rosenda, que sente falta de Severino. Águeda comenta com Brícia sobre o olhar de Almerindo para sua mãe. Rosenda afirma aos filhos que Severino está vivo. Cesário/Severino despista Ismália de seu passado. Raimundo tenta se aproximar de Lina. Águeda, Brícia, Damaso e Rosenda sentem falta de Lina. Almerindo estranha a demora de Raimundo. Lina confronta Raimundo.
Capítulo 02 no ar dia 10, terça-feira
Raimundo confessa a Biró que admira Lina. Rosenda e seus filhos se preocupam com Lina por conta do mau tempo. Socorro diz a Almerindo que irá procurar Raimundo. Rosenda encontra Almerindo, que propõe mais uma vez se unir à moça. Lina conta a Raimundo sobre seu pai, e diz acreditar que o homem está vivo. Socorro flagra Raimundo com Lina, e as duas repreendem o rapaz. Socorro diz a Raimundo que ele nunca olhou para ela como faz para Lina. Lina flagra Rosenda com Almerindo.
Capítulo 03 no ar dia 11, quarta-feira
Rosenda disfarça a presença de Almerindo para Lina. Ismália maldiz o nordeste, e Cesário/Severino se irrita. Jacinta pressiona Gofredo sobre o relacionamento dos dois. Damaso segue procurando por Lina, sem saber que a moça já voltou para casa. Damaso confronta Raimundo e Biró sobre Lina. Águeda encontra uma bezerra, e Rosenda orienta a filha a procurar seu dono. Almerindo questiona Raimundo sobre o estado de seu gado. Brícia e Rosenda conversam sobre Águeda. Raimundo e Damaso se agridem, e Lina chega para interromper a briga entre os dois.
Capítulo 04 no ar dia 12, quinta-feira
Lina defende Raimundo perante Damaso. Almerindo cessa a confusão entre a moça e os rapazes, e constata que Damaso é o primogênito de Rosenda. Águeda estranha a conversa misteriosa entre Rosenda e Brícia. Almerindo exige que Raimundo vá atrás do gado que perdeu, e orienta Damaso a acompanhar o vaqueiro. Lina reclama da falta de compostura de Gofredo. Jacinta acusa Natércia de roubar as roupas de Gofredo. Ismália pede que Daniel revele tudo sobre as novas negociações de Cesário. Lina questiona Almerindo sobre seus sentimentos por Rosenda. Lourdes e Elias se preparam para negociar com Cesário. Ismália confronta Cesário sobre o negócio que deseja fechar.
Capítulo 05 no ar dia 13, sexta-feira
Ismália proíbe Cesário de negociar com Lourdes e Elias e arriscar o patrimônio de sua família. Lourdes diz a Elias que seu pai sabe fazer bons negócios. Almerindo afirma a Rosenda que gostaria de viver com ela, e Brícia ouve. Damaso reage ao ver que Socorro os seguia a mando de Almerindo. Rosenda garante que irá esperar a volta de Severino. Almerindo faz uma proposta a Rosenda para lhe enviar a São Paulo, e ela se irrita. Lina e Raimundo se beijam novamente. Damaso e Socorro se aproximam. Rosenda flagra Lina e Raimundo juntos.
Capítulo 06 no ar dia 14, sábado
Rosenda afasta Lina de Raimundo, mas dá abrigo ao rapaz. Socorro comenta com Damaso que Cosminha e Saviana falarão mal deles. Cesário flagra Alice mexendo em seu cofre, e repreende a filha. Cosminha maldiz Socorro para Padre Honório. Rosenda procura Cosminha, que é rude com a cunhada. Águeda se entristece ao perder a bezerra que havia encontrado, e Brícia afirma que o animal pertence a Almerindo. Ismália conversa com Daniel a respeito de Cesário. Lourdes e Elias são impedidos de entrar no escritório de Cesário, a mando de Ismália. Padre Honório passa mal, e Cosminha se desespera.