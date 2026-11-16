🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Cultura

Lá na Minha Terra: confira resumo da semana de novela das seis

Sinopses de 09 a 14 de outubro da novela das seis da Globo escrita por Mario Teixeira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 06h00
Seis pessoas de diferentes idades e etnias, com expressões sérias, empilham as mãos sobre uma mesa de madeira escura, simbolizando união. Ao fundo, uma parede com azulejos decorados e dois quadros antigos
Cena de 'Lá na Minha Terra', com Dira Paes ao centro -  (TV Globo/Divulgação)
Continua após publicidade
Lá na Minha Terra: confira resumo da semana de novela das seis Priorize VEJA no Google

Capítulo 01 no ar dia 09, segunda-feira

Lina enfrenta Raimundo Gerardo no sertão. Rosenda pede a Almerindo mais prazo para quitar o aluguel de sua casa. Almerindo admira Rosenda, que sente falta de Severino. Águeda comenta com Brícia sobre o olhar de Almerindo para sua mãe. Rosenda afirma aos filhos que Severino está vivo. Cesário/Severino despista Ismália de seu passado. Raimundo tenta se aproximar de Lina. Águeda, Brícia, Damaso e Rosenda sentem falta de Lina. Almerindo estranha a demora de Raimundo. Lina confronta Raimundo.

Capítulo 02 no ar dia 10, terça-feira

Raimundo confessa a Biró que admira Lina. Rosenda e seus filhos se preocupam com Lina por conta do mau tempo. Socorro diz a Almerindo que irá procurar Raimundo. Rosenda encontra Almerindo, que propõe mais uma vez se unir à moça. Lina conta a Raimundo sobre seu pai, e diz acreditar que o homem está vivo. Socorro flagra Raimundo com Lina, e as duas repreendem o rapaz. Socorro diz a Raimundo que ele nunca olhou para ela como faz para Lina.  Lina flagra Rosenda com Almerindo.

Siga
Continua após a publicidade

Capítulo 03 no ar dia 11, quarta-feira

Rosenda disfarça a presença de Almerindo para Lina. Ismália maldiz o nordeste, e Cesário/Severino se irrita. Jacinta pressiona Gofredo sobre o relacionamento dos dois. Damaso segue procurando por Lina, sem saber que a moça já voltou para casa. Damaso confronta Raimundo e Biró sobre Lina. Águeda encontra uma bezerra, e Rosenda orienta a filha a procurar seu dono. Almerindo questiona Raimundo sobre o estado de seu gado. Brícia e Rosenda conversam sobre Águeda. Raimundo e Damaso se agridem, e Lina chega para interromper a briga entre os dois.

Continua após a publicidade

Capítulo 04 no ar dia 12, quinta-feira

Lina defende Raimundo perante Damaso. Almerindo cessa a confusão entre a moça e os rapazes, e constata que Damaso é o primogênito de Rosenda. Águeda estranha a conversa misteriosa entre Rosenda e Brícia. Almerindo exige que Raimundo vá atrás do gado que perdeu, e orienta Damaso a acompanhar o vaqueiro. Lina reclama da falta de compostura de Gofredo. Jacinta acusa Natércia de roubar as roupas de Gofredo. Ismália pede que Daniel revele tudo sobre as novas negociações de Cesário. Lina questiona Almerindo sobre seus sentimentos por Rosenda. Lourdes e Elias se preparam para negociar com Cesário. Ismália confronta Cesário sobre o negócio que deseja fechar.

Continua após a publicidade

Capítulo 05 no ar dia 13, sexta-feira

Ismália proíbe Cesário de negociar com Lourdes e Elias e arriscar o patrimônio de sua família. Lourdes diz a Elias que seu pai sabe fazer bons negócios. Almerindo afirma a Rosenda que gostaria de viver com ela, e Brícia ouve. Damaso reage ao ver que Socorro os seguia a mando de Almerindo. Rosenda garante que irá esperar a volta de Severino. Almerindo faz uma proposta a Rosenda para lhe enviar a São Paulo, e ela se irrita. Lina e Raimundo se beijam novamente. Damaso e Socorro se aproximam. Rosenda flagra Lina e Raimundo juntos.

Continua após a publicidade

Capítulo 06 no ar dia 14, sábado

Rosenda afasta Lina de Raimundo, mas dá abrigo ao rapaz. Socorro comenta com Damaso que Cosminha e Saviana falarão mal deles. Cesário flagra Alice mexendo em seu cofre, e repreende a filha. Cosminha maldiz Socorro para Padre Honório. Rosenda procura Cosminha, que é rude com a cunhada. Águeda se entristece ao perder a bezerra que havia encontrado, e Brícia afirma que o animal pertence a Almerindo. Ismália conversa com Daniel a respeito de Cesário. Lourdes e Elias são impedidos de entrar no escritório de Cesário, a mando de Ismália. Padre Honório passa mal, e Cosminha se desespera. 

Publicidade
TAGS:
Resumo de novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).