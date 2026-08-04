‘La La Land’ volta aos cinemas em comemoração aos 10 anos de lançamento
Musical vencedor de seis Oscars volta às telonas brasileiras em 20 de agosto com distribuição da Paris Filmes
Um dos maiores clássicos contemporâneos voltará às telonas. La La Land: Cantando Estações será relançado nos cinemas em comemoração aos 10 anos de seu lançamento, de acordo com o Portal Exibidor. O musical vencedor do Oscar, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, retorna às salas brasileiras no dia 20 de agosto, com distribuição da Paris Filmes.
“Preparem-se para se apaixonar de novo como se fosse a primeira vez. Para celebrar o relançamento comemorativo de 10 anos desse clássico moderno, La La Land: Cantando Estações voltará aos cinemas! É a sua chance de (re)viver a magia de Mia e Sebastian nas telonas”, diz a legenda da publicação.
Dirigido por Damien Chazelle (Whiplash), o longa acompanha Sebastian, um pianista de jazz, e Mia, uma aspirante a atriz, que se conhecem em Los Angeles e iniciam um romance enquanto enfrentam os desafios de construir suas carreiras. Entre audições, apresentações e sonhos, o casal tenta conciliar o relacionamento com a busca pelo sucesso profissional.
Lançado em 2016, o filme recebeu 14 indicações ao Oscar na cerimônia de 2017, igualando o recorde de nomeações da premiação. Ao todo, conquistou seis estatuetas, incluindo Melhor Atriz para Emma Stone, além de Melhor Direção, Fotografia, Trilha Sonora Original, Canção Original por City of Stars e Design de Produção.