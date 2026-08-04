‘La La Land’ volta aos cinemas em comemoração aos 10 anos de lançamento

Um dos maiores clássicos contemporâneos voltará às telonas. La La Land: Cantando Estações será relançado nos cinemas em comemoração aos 10 anos de seu lançamento, de acordo com o Portal Exibidor. O musical vencedor do Oscar, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, retorna às salas brasileiras no dia 20 de agosto, com distribuição da Paris Filmes.

“Preparem-se para se apaixonar de novo como se fosse a primeira vez. Para celebrar o relançamento comemorativo de 10 anos desse clássico moderno, La La Land: Cantando Estações voltará aos cinemas! É a sua chance de (re)viver a magia de Mia e Sebastian nas telonas”, diz a legenda da publicação.

Dirigido por Damien Chazelle (Whiplash), o longa acompanha Sebastian, um pianista de jazz, e Mia, uma aspirante a atriz, que se conhecem em Los Angeles e iniciam um romance enquanto enfrentam os desafios de construir suas carreiras. Entre audições, apresentações e sonhos, o casal tenta conciliar o relacionamento com a busca pelo sucesso profissional.

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Lançado em 2016, o filme recebeu 14 indicações ao Oscar na cerimônia de 2017, igualando o recorde de nomeações da premiação. Ao todo, conquistou seis estatuetas, incluindo Melhor Atriz para Emma Stone, além de Melhor Direção, Fotografia, Trilha Sonora Original, Canção Original por City of Stars e Design de Produção.