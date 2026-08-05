Kylian Mbappé é flagrado assistindo a filme brasileiro que divide opiniões

Astro da seleção francesa e do Real Madrid, o atacante Kylian Mbappé postou uma série de fotos no Instagram curtindo as férias. No meio dos cliques, brasileiros perceberam que o jogador estava assistindo a Elize: Sombras de Uma Mulher, longa sobre Elize Matsunaga que tem dividido opiniões no Brasil.

O flagra foi feito em uma foto em que Mbappé registra a namorada, Ester Esposito. Ao fundo, Lorena Comparato aparece na televisão como Elize, que assassinou e esquartejou o marido Marcos Matsunaga em maio de 2012. “Eu vi Elize: Sombras de Uma Mulher ali na foto 4”, comentou o perfil da Netflix Brasil, chamando atenção para a produção. “Eu tô me vendo na TV do Mbappé, netinha”, respondeu Comparato.

Lançado na última semana, a produção é um dos filmes mais vistos da plataforma em todo o mundo. Apesar do sucesso, uma parcela significativa dos brasileiros torce o nariz para a produção, reclamando da visibilidade dada à assassina.

Elize na Netflix

Condenada por ter assassinado e esquartejado o marido, o empresário Marcos Matsunaga (Henrique Kimura no filme), herdeiro da Yoki, em 2012, Elize manteve-se em silêncio até 2021, quando colaborou com a série documental Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime, também da Netflix. Na época, especulou-se que ela havia recebido dinheiro para participar, o que os envolvidos no programa negaram. Na produção em quatro episódios, Elize assume os erros e fala de suas motivações. Segundo ela, o relacionamento abusivo e violento culminaria ou em sua morte ou em uma internação compulsória que a afastaria da filha. Nada disso, evidentemente, justifica o que ela fez. De qualquer forma, o filme ficcional traz de volta o mesmo debate: Elize pode ser vista de uma forma menos cruel após ter exposto seu lado da história? “A gente coloca as sensações na tela e cabe ao público decidir o que pensa sobre o caso”, disse Lorena a VEJA.

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Programas do tipo caminham sob o fio da navalha, correndo o risco de relativizar brutalidades. No novo filme sobre o caso Matsunaga, os roteiristas se apoiaram no processo, o que tornou a trama mais imparcial. Destacam inclusive o medo de Elize de ser trocada por uma amante — assim como a própria substituiu a primeira esposa de Marcos. Após cumprir parte da pena, ela está em liberdade condicional e vive de forma discreta no interior de São Paulo, ainda proibida de ver a filha, que tem hoje 15 anos e vive com os avós paternos.