Kristen Bell diz que chora toda semana por pressão em casamento e filhas

Kristen Bell, de 46 anos, estrela de The Good Place, desabafou sobre o casamento com o ator Dax Shepard, de 51, e a criação das filhas Lincoln, de 13, e Delta, de 11. Em entrevista à revista Bustle, a artista falou que tem dificuldade de conciliar casamento e maternidade e isso a faz chorar com frequência.

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“É difícil. Não pensem que, só por que estou na televisão, é fácil para mim. É brutal. Choro todas as semanas”, afirmou Kristen. “Muitas vezes, quando se está no meio daquele turbilhão da puberdade, você pode pensar: ‘Meu filho é o único que está fazendo isso’. E isso simplesmente não é verdade”, acrescentou.

Ela explicou que é uma pessoa sensível, por isso, fica tão emotiva. “Sou uma pessoa que sente. Às vezes, gostaria de não ser. Mas também sei que isso influencia muito meu processo criativo. E acho que a criatividade é uma das coisas mais importantes do mundo”, comentou a artista.

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