A novela Lá na Minha Terra, da Globo, voltou a provocar críticas pela maneira como retrata a cultura nordestina. No capítulo exibido no último sábado, 14, o padre Honório, interpretado por Haroldo Guimarães, morreu após passar mal ao comer uma buchada de bode, prato típico da região. A sequência repercutiu nas redes sociais e foi ironizada pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, 57, diretor de O Agente Secreto, que compartilhou o trecho no X e escreveu: “Laudo: Buchada. A novela carioca não pára.”

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A cena gerou acusações de preconceito por parte de espectadores, que questionaram a associação de um prato tradicional do Nordeste a uma situação fatal. A repercussão se soma às críticas que a novela, escrita por Mário Teixeira, vem recebendo desde a estreia, no último dia 9, por apresentar um sertão marcado por pobreza, atraso tecnológico e costumes considerados ultrapassados.

Kleber já havia criticado outra sequência da produção, na qual uma escrivã aparece utilizando uma máquina de escrever em uma delegacia, apesar de a história se passar em 2026. “Sanfoninha malandra, ventilador (nada contra, mas poderia ser um split inverter) e máquina de escrever (poderia ser um laptop Lenovo) em 2026”, escreveu na ocasião.

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