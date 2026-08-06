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Cultura

Kleber Mendonça Filho anuncia documentário sobre diretor de ‘Foi Apenas um Acidente’

O iraniano Jafar Panahi é o mais célebre cineasta de seu país, mas alvo de perseguição governamental há décadas

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 16h47
Dois homens sentados em cadeiras pretas, com um fundo azul com o logo Santa Barbara International Film Festival. À esquerda, um homem de cabelos grisalhos, barba curta, óculos e jaqueta azul-marinho, olha para cima. À direita, um homem de cabelos grisalhos, óculos escuros e blazer cinza texturizado, segura um microfone e olha para a direita
Kleber Mendonça Filho e Jafar Panahi em 2025 (Tibrina Hobson/Getty Images)
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Kleber Mendonça Filho anuncia documentário sobre diretor de ‘Foi Apenas um Acidente’ Priorizar nos meus resultados Google

O cineasta recifense Kleber Mendonça Filho anunciou nesta quinta-feira, 6, que rodou um documentário em curta-metragem sobre um ilustre colega de profissão: o iraniano Jafar Panahi, diretor de Foi Apenas um Acidente (2025), 3 Faces (2018) e Táxi Teerã (2015), entre outros.

A ideia partiu do Festival de de Cinema de Nova York (NYFF), que agora promove a iniciativa “Encontros”: a cada edição, um dos cineastas convidados deverá filmar um curta-metragem dentro do evento, que será exibido no ano seguinte. Desta forma, o curta de Mendonça Filho foi feito na edição de 2025, na qual O Agente Secreto e Foi Apenas um Acidente estiveram presentes.

O filme é intitulado South of Tehran (Sul do Teerã) e tem oito minutos de duração. Segundo comunicado, a principal inspiração para Kleber Mendonça filho foi o curta documental Pier Paolo Pasolini – Agnès Varda – New York – 1967, no qual a cineasta francesa captura o mestre italiano vagando pela metrópole.

“Esperamos que estes filmes sejam registros duradouros dos momentos espontâneos e estimulantes que são centrais à experiência do festival e, com o tempo, engrossem um arquivo histórico tão significativo quanto nossa icônica coleção de cartazes”, declarou o diretor artístico do NYFF, Dennis Lim.

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Mendonça, por sua vez, elogiou a iniciativa: “Adoro que meu próximo filme foi uma sugestão de Dennis Lim, quase como um desafio. Aceitei e pude rodar um pequeno curta no festival de 2025 com o maravilhoso Jafar Panahi e estou feliz de exibi-lo este ano”. A edição de 2026 ocorre entre 25 de setembro e 12 de outubro.

Panahi, por sua vez, ainda não anunciou seu próximo projeto. Após concorrer ao Oscar com Foi Apenas um Acidente, o diretor retornou ao Irã, onde enfrenta pena de um ano de prisão e dois anos de proibição de viajar por propaganda contrária ao Estado. Sua defesa apela contra a decisão e, portanto, ele ainda não foi encarcerado.

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