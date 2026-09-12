Klara Castanho fala sobre papel em filme de Marília Mendonça: ‘Inexplicável’

A atriz Klara Castanho falou sobre sua participação no filme sobre Marília Mendonça neste sábado, 12. Presente na Cidade do Rock, ela comentou a experiência de interpretar Maiara, da dupla com Maraisa. “É uma energia muito louca, que te consome, e mesmo a gente gravando, o público ensaiado, te toma. É muito inexplicável o que você sente em cima de um palco”, afirmou.

Klara também contou que teve uma dimensão maior do projeto ao gravar uma apresentação de Maiara, Maraisa e Marília. “A gente teve a dimensão do que a gente estava fazendo, porque o cenário era igual, tudo que a gente tinha que fazer era uma situação muito real. E ali eu falei: ‘Misericórdia, agora não tem volta, tamo fazendo’”, relembrou.

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