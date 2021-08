Kiss anuncia as novas datas no Brasil e reforça a retomada de shows

A Mercury Concerts, que promove a turnê End of the Road World Tour, da banda Kiss no Brasil, anunciou nesta segunda-feira, 2, as novas datas das apresentações do grupo, depois de diversos adiamentos em decorrência da pandemia. Ao todo, a banda fará quatro apresentações no Brasil entre abril e maio de 2022 (veja o calendário abaixo).

O anúncio reforça o movimento de retomada de eventos no país, com os índices de mortes e contaminações pela Covid-19 diminuindo e o número de vacinas aplicadas crescendo. Em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória anunciou que fará nos próximos meses cinquenta eventos-testes com aglomerações controladas, como shows, exposições e feiras, aberto apenas às pessoas vacinadas e com testagem feita na hora. A turnê do Kiss não está incluída neste calendário.

Os ingressos adquiridos para as datas anteriores continuarão valendo para as novas, não havendo necessidade de troca ou substituição. A Lei 4.046/2020, no entanto, liberou as empresas da obrigatoriedade de devolver o dinheiro dos ingressos que foram suspensos devido à pandemia. Portanto, quem não puder comparecer na nova data, não terá ressarcimento.

Confira as novas datas: