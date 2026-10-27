Kim Kardashian comenta possível entrada na política
'As pessoas acham que sou capaz disso', diz socialite em entrevista para biografia autorizada
A socialite Kim Kardashian deixou em aberto a possibilidade de emplacar uma carreira como política, e afirmou que recebe sondagens sobre o assunto com certa frequência. “Não consigo ignorar o quanto as pessoas acham que sou capaz disso”, disse Kim ao jornalista Jonathan Van Meter, responsável por escrever sua biografia autorizada, Citizen Kim: The Woman Who Created the Future.
Embora se mostre lisonjeada com a possibilidade, Kim alega ter outros objetivos no horizonte antes de pensar na arena política. “Se você concorre a um cargo público, realmente não pode ser dona e administrar uma empresa. E eu amo a Skims e o que construímos. Esse é meu foco”, disse ela, fazendo referência
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