Kênia humilha Pascoal: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta, 17
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 99 – sexta-feira, 17
Dumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo de Diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato. Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha.