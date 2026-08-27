Kênia e Pascoal se casam: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 27
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 132 – quinta-feira, 27
Virgínia vibra com a possibilidade de entregar Alika a Jendal. Salma pensa em Omar. Januário comemora a construção de sua casa, nas terras dadas por Tonho. Ciço propõe se unir a Mundica, que o rejeita. Alika descobre que Jendal se casou com Binta, e celebra o fato de finalmente poder se casar com Tonho. Tonho hesita quando Alika afirma que os dois irão para Batanga. Viriato aconselha Diógenes a revelar a verdade sobre Ritinha a Marta. Chinua diz a Kênia e Jendal que acredita que Dumi esteja morto. Kênia se casa com Pascoal. Ladisa e Akin encontram Dumi com vida. Diógenes conta a Virgínia que Viriato o procurou. Virgínia escreve uma carta para Jendal, denunciando Alika.