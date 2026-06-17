Kênia desconfia de Dumi: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 17
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 81 – quarta-feira, 17
Onildo garante a Lúcia/Alika e Caetana que Tonho tem chances de sobreviver. Virgínia questiona Mirinho sobre sua relação com Tonho e seus sentimentos por Lúcia/Alika. Belmira ameaça entregar Carrapato para a polícia. Fortunato afirma a Maria Helena que precisa resgatar Viriato e Geralda para recuperar sua reputação na cidade. Belmira e Ritinha contam a Sebastião que Carrapato é irmão gêmeo de Viriato. Niara apoia Alika, que teme perder Tonho. Omar garante a Çinar que não desistirá de Alika. Carrapato resgata Viriato e Geralda, que delatam o bando de Belarmino. Kênia desconfia de que Dumi sabe onde está Alika. No hospital, Tonho delira e chama por Alika.