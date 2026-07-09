Kênia consegue escapar: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 9
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 92 – quinta-feira, 9
Kênia se revolta por ser obrigada por Jendal a participar da escolha de sua nova esposa. Bartô se entusiasma com a repercussão do ataque dos cangaceiros e reforça sua crença de que Veneranda realizou um milagre. Niara revela a José e Teresa que Onildo descobriu que ela e Alika pertencem à realeza de Batanga. Salma acompanha Viriato ao hospital para rezar por Tonho. Virgínia pressiona Sebastião por temer ser denunciada. Onildo informa que Tonho foi desenganado pelos médicos, levando todos ao desespero. Viriato realiza a extrema-unção enquanto amigos e familiares se unem em oração. Durante a corrente de fé liderada por Dona Menina, Tonho reage, abre os olhos e chama por Lúcia. Kênia consegue escapar da vigilância de Pascoal e reafirma que não aceitará o controle de Jendal. Onildo confirma a recuperação inesperada de Tonho.