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Kéfera denunciou uma médica por compartilhar, sem autorização, uma foto sua seminua enviada para avaliação estética, além de criticar seu corpo em mensagens vazadas. A influenciadora promete acionar a Justiça, enquanto a defesa da profissional nega as alegações e aponta ameaças virtuais.

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Kéfera denunciou uma situação envolvendo uma médica com quem havia conversado sobre a realização de um procedimento estético. A influenciadora afirma que a profissional compartilhou, sem sua autorização, uma foto em que aparece seminua e ainda fez comentários depreciativos sobre seu corpo. O episódio foi exposto na quarta-feira, 25, por meio de stories no Instagram.

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Segundo Kéfera, a médica Gabriela Camargo pediu uma foto de seu bumbum durante uma consulta. Depois de enviar a imagem, a influenciadora teria recebido por engano uma mensagem na qual a profissional comentava a fotografia com outra pessoa. Em um dos prints divulgados, aparece a frase: “Pura edição ela. Até eu fiquei chocada. Edita tudo e mostra o que não é”.

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A criadora de conteúdo afirmou que se sentiu desrespeitada e disse que pretende tomar medidas judiciais contra a médica. Ela também contou que desistiu de realizar o procedimento de bioestimulador de colágeno com a profissional por não ter se sentido segura durante o atendimento.

“Estou profundamente arrependida de ter passado em consulta com ela. Ela não me passou confiança e, provavelmente, era minha intuição dizendo para eu pular fora, porque eu não fiz o procedimento com ela de bioestimulador de colágeno. Vou acionar o meu jurídico com toda certeza, porque a Dra. Gabriela Camargo está divulgando uma foto minha seminua sem a minha autorização e ainda falando mal do meu corpo”, desabafou.

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Após a repercussão do relato, a defesa de Gabriela Camargo se pronunciou, contestando a versão apresentada pela influenciadora. Em nota, a advogada Chayana Simões de Rezende afirmou que a acusação de compartilhamento da imagem é uma suposição de Kéfera e que as mensagens divulgadas foram retiradas de contexto. A defesa também relatou que a médica tem sido alvo de ameaças e ataques virtuais, já comunicados às autoridades.