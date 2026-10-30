Katy Perry celebra aniversário de forma inusitada com namorado, Justin Trudeau

A cantora Katy Perry comemorou o seu aniversário de 42 anos praticando uma escalada ao lado do namorado, o ex-premiê canadense Justin Trudeau. No domingo, 25, a artista esteve em Glen Canyon, no estado americano do Arizona, para explorar um pouco das famosas formações rochosas do local, considerado um dos mais belos dos Estados Unidos.

“Escalei ao nível 42 esta semana! Estava indiferente sobre a inexistência de 42 anos… Depois, me explicaram que 42 é, na verdade, a resposta para tudo. Embora ainda não entenda, estou bem com 42 anos, desde que eu possa fazer 42 anos com você”, escreveu Katy, em uma aparente declaração a Justin.

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