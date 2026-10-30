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Cultura

Katy Perry celebra aniversário de forma inusitada com namorado, Justin Trudeau

Casal esteve nas formações rochosas de Glen Canyon, nos Estados Unidos

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 17h45
Duas mulheres sorridentes, usando capacetes azuis e óculos escuros, praticam escalada em um cânion rochoso. A mulher em primeiro plano veste camiseta branca, calça marrom e luvas verdes, com um arnês de segurança. A outra, atrás, usa camiseta verde e mochila, também com equipamento de segurança.
Katy Perry e Justin Trudeau (Reprodução/Instagram)
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A cantora Katy Perry comemorou o seu aniversário de 42 anos praticando uma escalada ao lado do namorado, o ex-premiê canadense Justin Trudeau. No domingo, 25, a artista esteve em Glen Canyon, no estado americano do Arizona, para explorar um pouco das famosas formações rochosas do local, considerado um dos mais belos dos Estados Unidos.

“Escalei ao nível 42 esta semana! Estava indiferente sobre a inexistência de 42 anos… Depois, me explicaram que 42 é, na verdade, a resposta para tudo. Embora ainda não entenda, estou bem com 42 anos, desde que eu possa fazer 42 anos com você”, escreveu Katy, em uma aparente declaração a Justin.

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