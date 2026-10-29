Karla Cimed e Felipe Theodoro participam de encontro de influenciadores

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O Brasil Influencer 2026, com Karla Felmanas da Cimed e Felipe Theodoro entre os convidados, acontece no Vibra São Paulo. Organizado pelo Ybera Group, o evento foca em social commerce, unindo grandes nomes e microinfluenciadores para discutir empreendedorismo, criação de conteúdo e vendas digitais, com transmissão internacional. Descubra como a influência se transforma em vendas.

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A vice-presidente da Cimed, Karla Marques Felmanas, conhecida nas redes sociais como Karla Cimed, e o influenciador Felipe Theodoro estão entre os convidados do Brasil Influencer 2026, que acontece nesta quinta e sexta-feira, 29 e 30, no Vibra São Paulo. O evento também conta com Matheus Ueta e Danilo Gato, além de empresários e especialistas em marketing digital. Segundo a organização, os convidados somam mais de 40 milhões de seguidores, e a expectativa é receber 12 mil pessoas durante os dois dias de programação.

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Por trás do encontro está o Ybera Group, empresa brasileira de cosméticos que aposta no chamado social commerce, modelo que “transforma a influência nas redes sociais em vendas”. Segundo a organização, a estratégia combina a participação de celebridades, como Flavia Pavanelli e Felipe Theodoro, e executivas como Karla Felmanas com uma rede de microinfluenciadores que comercializam produtos pela internet.

Com mais de vinte horas de conteúdo, o Brasil Influencer terá palestras sobre empreendedorismo, criação de conteúdo e estratégias de vendas digitais. A programação também será transmitida para países como Panamá, Chile, Colômbia, Argentina e México. O encontro é aberto ao público.

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