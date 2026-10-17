Karim Aïnouz ousa com trama escandalosa e cheia de astros de Hollywood em ‘Rosebush Prunning’

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Karim Aïnouz choca com “Rosebush Pruning”, seu novo filme que explora a degradação de uma família de elite de forma peculiar e escandalosa. Com elenco estrelado, a obra, já polêmica no Festival de Berlim, promete assombrar o espectador e reflete as atrocidades do mundo atual. Uma leitura que instiga a reflexão.

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“Cada família infeliz é infeliz à sua maneira”, escreveu o autor russo Liev Tolstói ao abrir o clássico Anna Kariênina (1877). Quase 150 anos depois, o diretor cearense Karim Aïnouz não só leva a frase ao pé da letra, como retrata a degradação genealógica da forma mais peculiar e chocante possível em Rosebush Pruning (Reino Unido/Itália/Alemanha/Espanha, 2026), que acaba de chegar aos cinemas brasileiros após dividir opiniões no Festival de Berlim. “Nunca fiz um filme tão polarizante entre crítica e público”, contou o cineasta em entrevista a VEJA, antes de completar, orgulhoso, “mas me interessava adentrar território desconhecido, e especialmente assombrar o espectador”.

Segundo trabalho internacional de Aïnouz em inglês, após o pouco comentado O Jogo da Rainha, de 2023, a produção reúne seu elenco mais hollywoodiano — com direito a Elle Fanning, Pamela Anderson e Callum Turner, atual candidato a James Bond. É também o título mais escandaloso de sua filmografia, marcada no Brasil por trabalhos enternecedores como O Céu de Suely (2006) e A Vida Invisível (2019) — até mesmo o febril Madame Satã (2002), sua estreia na direção de longas, tinha no centro um protagonista cativante e marginalizado. Não é o caso aqui.

Adaptação livre do filme De Punhos Cerrados, clássico do italiano Marco Bellocchio de 1965, Rosebush reflete as atrocidades cometidas por Jeffrey Epstein — que aliciou mulheres, muitas delas menores de idade — para falar da degradação de uma elite que opera acima da lei. Na trama, um viúvo ricaço (Tracy Letts) mora com os quatro filhos adultos, quase todos fúteis e sádicos, presos em uma dinâmica incestuosa provocada pelo isolamento e pela devoção ao patriarca. A ordem é abalada quando o mais virtuo­so deles, Jack (Jamie Bell), se apaixona pela guitarrista Martha (Elle) e ameaça deixar o lar. Para apoiá-­lo, seu irmão Ed (Turner) arma um plano sanguinolento contra os parentes. “Esses personagens são uma metáfora para o mundo em que vivemos”, diz o diretor. “Quis causar desconforto, pois as notícias do mundo estão cheias de absurdos. Era um jeito de estar em compasso com os tempos.”

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A apreciação do filme vai de cada paladar. O ritmo é frenético, as cores, intensas, e o humor, ácido. Lá fora, foi comparado ao apimentado Saltburn. Por aqui, Aïnouz prefere o paralelo com Nelson Rodrigues, o “anjo pornográfico” do teatro. “O sarcasmo nos pertence”, afirma o cineasta, garantindo que “o espectador brasileiro não encaretou, mas o que é ofertado a ele, sim”. A ver como o público daqui irá reagir à trama escandalosa.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017