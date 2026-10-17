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Cultura

Karim Aïnouz ousa com trama escandalosa e cheia de astros de Hollywood em ‘Rosebush Prunning’

Filme chocou o Festival de Berlim com trama sarcástica sobre uma família ricaça e moralmente degradada

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 08h00
TRUPE DA PESADA - O clã sinistro: namorada abala dinâmica do lar -
TRUPE DA PESADA - O clã sinistro: namorada abala dinâmica do lar -  (Mubi/.)
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Karim Aïnouz ousa com trama escandalosa e cheia de astros de Hollywood em ‘Rosebush Prunning’ Priorize VEJA no Google

“Cada família infeliz é infeliz à sua maneira”, escreveu o autor russo Liev Tolstói ao abrir o clássico Anna Kariênina (1877). Quase 150 anos depois, o diretor cearense Karim Aïnouz não só leva a frase ao pé da letra, como retrata a degradação genealógica da forma mais peculiar e chocante possível em Rosebush Pruning (Reino Unido/Itália/Alemanha/Espanha, 2026), que acaba de chegar aos cinemas brasileiros após dividir opiniões no Festival de Berlim. “Nunca fiz um filme tão polarizante entre crítica e público”, contou o cineasta em entrevista a VEJA, antes de completar, orgulhoso, “mas me interessava adentrar território desconhecido, e especialmente assombrar o espectador”.

Segundo trabalho internacional de Aïnouz em inglês, após o pouco comentado O Jogo da Rainha, de 2023, a produção reúne seu elenco mais hollywoodiano — com direito a Elle Fanning, Pamela Anderson e Callum Turner, atual candidato a James Bond. É também o título mais escandaloso de sua filmografia, marcada no Brasil por trabalhos enternecedores como O Céu de Suely (2006) e A Vida Invisível (2019) — até mesmo o febril Madame Satã (2002), sua estreia na direção de longas, tinha no centro um protagonista cativante e marginalizado. Não é o caso aqui.

Dois homens em uma mesa de jantar. Um homem de barba grisalha e camisa preta se inclina sobre a mesa, gesticulando. O outro, de óculos escuros e camisa vermelha, está sentado, com as mãos no queixo, olhando para o primeiro. A mesa está posta com pratos, taças e comida. O ambiente é escuro, com iluminação pontual e uma parede de pedra ao fundo
PROVOCADOR - Aïnouz (à esq.) no set: dedicação ao humor ácido – (Chris Harris/MUBI/.)

Adaptação livre do filme De Punhos Cerrados, clássico do italiano Marco Bellocchio de 1965, Rosebush reflete as atrocidades cometidas por Jeffrey Epstein — que aliciou mulheres, muitas delas menores de idade — para falar da degradação de uma elite que opera acima da lei. Na trama, um viúvo ricaço (Tracy Letts) mora com os quatro filhos adultos, quase todos fúteis e sádicos, presos em uma dinâmica incestuosa provocada pelo isolamento e pela devoção ao patriarca. A ordem é abalada quando o mais virtuo­so deles, Jack (Jamie Bell), se apaixona pela guitarrista Martha (Elle) e ameaça deixar o lar. Para apoiá-­lo, seu irmão Ed (Turner) arma um plano sanguinolento contra os parentes. “Esses personagens são uma metáfora para o mundo em que vivemos”, diz o diretor. “Quis causar desconforto, pois as notícias do mundo estão cheias de absurdos. Era um jeito de estar em compasso com os tempos.”

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A apreciação do filme vai de cada paladar. O ritmo é frenético, as cores, intensas, e o humor, ácido. Lá fora, foi comparado ao apimentado Saltburn. Por aqui, Aïnouz prefere o paralelo com Nelson Rodrigues, o “anjo pornográfico” do teatro. “O sarcasmo nos pertence”, afirma o cineasta, garantindo que “o espectador brasileiro não encaretou, mas o que é ofertado a ele, sim”. A ver como o público daqui irá reagir à trama escandalosa.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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