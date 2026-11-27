Justin Timberlake quase recusou o convite para protagonizar Timberlake, série documental em quatro episódios sobre sua trajetória que estreia em 11 de dezembro no Apple TV. “Sou notoriamente reservado”, disse o cantor no programa americano The Tonight Show, na quinta-feira, 26. Segundo ele, as conversas com o diretor Fisher Stevens o fizeram mudar de ideia.

A produção aborda episódios marcantes da carreira e da vida pessoal do artista, como o polêmico incidente com Janet Jackson durante o intervalo do Super Bowl de 2004 e seu relacionamento com Britney Spears. O documentário também deve tratar de acontecimentos mais recentes da vida de Timberlake, entre eles o diagnóstico de doença de Lyme, anunciado por ele durante sua turnê mundial, encerrada em 2025, e sua prisão em 2024 por dirigir sob efeito de álcool nos Estados Unidos.

Timberlake afirmou que decidiu participar do projeto depois de perceber que poderia abordar experiências que até então mantinha em segredo. “Há coisas sobre as quais nunca falei antes. Coisas que nem mesmo as pessoas mais próximas de mim sabem”, contou. Ele também relacionou a decisão às transformações pessoais que viveu nos últimos cinco anos, período em que acredita ter se tornado um marido, pai e amigo melhor.

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O cantor descreveu as gravações como uma experiência “catártica” e disse esperar que sua disposição para falar sobre momentos difíceis ajude espectadores que estejam passando por situações semelhantes. “Se ele consegue teve coragem de falar sobre isso e ser vulnerável, talvez eu também consiga”, resumiu, ao explicar o efeito que gostaria de provocar no público.

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