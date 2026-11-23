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Série documental da Apple TV disseca a trajetória de Justin Timberlake, abordando desde os tempos de NSYNC e o romance com Britney Spears até escândalos, prisão e problemas de saúde recentes. A produção revê a ascensão e as controvérsias que abalaram a imagem do cantor pop.

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O Apple TV divulgou nesta segunda-feira, 23, o trailer de Timberlake, série documental em quatro episódios sobre a carreira de Justin Timberlake. Uma das primeiras lembranças do cantor é a turnê que o reaproximou de Britney Spears. “Nossa base de fãs cresceu exponencialmente. A Britney abria os shows do NSYNC, e nós rodávamos o mundo juntos”, diz. Os dois tinham se conhecido ainda crianças no Mickey Mouse Club, reencontraram-se na estrada em 1998 e começaram a namorar pouco depois. Pelas imagens, a série também passa pelo escândalo com Janet Jackson no Super Bowl de 2004, pela prisão por dirigir embriagado e pelo casamento com a atriz Jessica Biel.

A série não chega em um momento qualquer. Poucos astros da geração dele viram a imagem pública azedar tão depressa. A virada começou em 2021, quando o documentário Framing Britney Spears relembrou como ele havia capitalizado o fim do namoro nos anos 2000. Pressionado, Timberlake pediu desculpas publicamente a Britney e a Janet Jackson, que pagou praticamente sozinha a conta por mostrar o seio em um show no Super Bowl.

Em junho de 2024 veio a prisão em Sag Harbor, nos Hamptons, depois que a polícia o flagrou embriagado avançando um sinal de pare e saindo da faixa. Ele fechou um acordo, admitiu uma infração de trânsito mais leve e foi condenado a multa de 500 dólares e 25 horas de serviço comunitário.

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Em 2025, no fim da turnê Forget Tomorrow, marcada por shows cancelados e adiados, Justin revelou que tinha doença de Lyme, o que explicava a fadiga e as dores nos nervos que sentia no palco. Na época, disse não saber qual seria seu futuro nos palcos.

A série reúne imagens de arquivo inéditas e entrevistas com familiares, amigos e colaboradores. Segundo a Variety, Janet Jackson também deu depoimento, mas a Apple não confirmou a participação dela. Os dois primeiros episódios estreiam na sexta-feira, 11 de dezembro. O terceiro chega em 18 de dezembro, e o último, na quarta-feira, 23 de dezembro.

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