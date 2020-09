Justin Bieber vai doar R$ 1 milhão para pessoas afetadas pela Covid-19

Em mais um episódio da fase bom moço, Justin Bieber anunciou pelas suas redes sociais que vai doar cerca de 1 milhão de reais para pessoas afetadas pela Covid-19. A boa ação faz parte do lançamento de sua nova música Holy em parceria com Change The Rapper.

“Obrigado pelo amor com ‘Holy’. Estamos fazendo uma parceria com o aplicativo Cash para dar um total de 200 mil dólares (cerca de 1 milhão de reais) para aqueles afetados por estes tempos difíceis. Conte-nos sua história se quiser compartilhar”, escreveram os artistas.

Thanks for the love on Holy. @chancetherapper and I are partnering with Cash App to give away a total of $250k today to those affected by these hard times. Tell us your story if you feel like sharing. To enter drop your $cashtag & use #JBChanceHoly pic.twitter.com/zbTWGQIHYi

