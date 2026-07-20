Justin Bieber cantou música gospel na final da Copa? O que diz a letra de ‘Everything Hallelujah’
Cantor se apresentou após Madonna, os Muppets e a banda sul-coreana BTS no intervalo da partida que transformou a Espanha em bicampeã mundial
O cantor Justin Bieber dividiu opiniões neste domingo, 20, quando participou do show de intervalo da final da Copa do Mundo 2026, ocorrido no gramado do estádio MetLife, em Nova Jersey, junto de astros como Madonna, o grupo BTS e até as criaturas felpudas dos Muppets. Diferente da rainha do pop, que agitou a plateia ao som enérgico de Music e Danceteria, ou dos personagens fictícios, que tocaram a famosa batida de Seven Nation Army, o jovem apostou na sonoridade calma de Everything Hallelujah, faixa do disco Swag II inspirada no Gospel.
Para parte do público, o som deixou a festa com “clima de enterro”, ou fez lembrar “o cara que começa aleatoriamente a tocar violão numa festa”, como diz uma postagem de Instagram com mais de 46.000 likes. Por outro lado, muitos espectadores cristãos elogiaram a decisão do artista de fazer menção a Deus em um momento de tamanha notoriedade.
o justin bieber tentou colocar um clima de enterro nessa festa
— Katiucha Barcelos (@Katiucha) July 19, 2026Siga
Everything Hallelujah expressa a gratidão do artista pelo cotidiano que tem levado junto da esposa Hailey Bieber e do filho, Jack Blues, nascido em 2024.
O cantor é evangélico e frequenta a igreja Churchome, que tem uma congregação de 10 000 fiéis em Los Angeles. Ela tem como pastor o famoso Judah Smith, que já colaborou com outra celebridade do mundo da música: Lana Del Rey, que lhe convidou para discursar em um interlúdio do disco Did You Know that There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.
Confira a tradução da letra de Everything Hallelujah:
Bom dia, pegou a gente dançando ao nascer do sol
O bebê engatinha pelo chão
E a gente nem precisa ir até o Mississippi
Traz o rio pra perto de você
Amor, a gente encontra o amor nesses momentos
Nem precisa fazer esforço
Eu até poderia cantar uma canção, mas as palavras não bastariam
Então eu disse: aleluia, aleluia, meu bem
Uh
Vamos dar um passeio, aleluia
O sol saiu, aleluia
Estou beijando você, aleluia
Sonho com você, aleluia
Olho pra você, aleluia
Estou amando você, aleluia
Tudo é aleluia
Tudo é aleluia
Tudo é aleluia
Lembro dos tempos em que eu estava perdido, completamente sozinho
Sentindo que tinha sido deixado de lado
Agora voltamos a esse lugar com lágrimas nos olhos
Cantando: aleluia, aleluia, meu bem
De algum jeito, se eu pudesse alcançar os seus pensamentos
Eu arrancaria toda a dor daí
Tentei escrever esta canção, mas as palavras não bastavam
Então eu disse: aleluia, aleluia, meu bem
Oh, oh
Estou beijando você, aleluia
Sonho com você, aleluia
Olho pra você, aleluia
Estou amando você, aleluia
Tudo é aleluia
Tudo é aleluia
Tudo é aleluia
Tudo é aleluia
Mamãe e papai, aleluia
Hailey, meu amor, aleluia
Bebê Jack, aleluia
Oscar, Piggy, aleluia
Um novo dia, aleluia
Escovar os dentes, aleluia
Dar um mergulho, aleluia
Tudo é aleluia
Eu disse: aleluia
É tão lindo, aleluia
Está chovendo, aleluia
Respirar o ar, aleluia
Estou cantando: aleluia
Dançando: aleluia
Tudo é aleluia
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