Justin Bieber cantou música gospel na final da Copa? O que diz a letra de ‘Everything Hallelujah’

O cantor Justin Bieber dividiu opiniões neste domingo, 20, quando participou do show de intervalo da final da Copa do Mundo 2026, ocorrido no gramado do estádio MetLife, em Nova Jersey, junto de astros como Madonna, o grupo BTS e até as criaturas felpudas dos Muppets. Diferente da rainha do pop, que agitou a plateia ao som enérgico de Music e Danceteria, ou dos personagens fictícios, que tocaram a famosa batida de Seven Nation Army, o jovem apostou na sonoridade calma de Everything Hallelujah, faixa do disco Swag II inspirada no Gospel.

Para parte do público, o som deixou a festa com “clima de enterro”, ou fez lembrar “o cara que começa aleatoriamente a tocar violão numa festa”, como diz uma postagem de Instagram com mais de 46.000 likes. Por outro lado, muitos espectadores cristãos elogiaram a decisão do artista de fazer menção a Deus em um momento de tamanha notoriedade.

Everything Hallelujah expressa a gratidão do artista pelo cotidiano que tem levado junto da esposa Hailey Bieber e do filho, Jack Blues, nascido em 2024.

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O cantor é evangélico e frequenta a igreja Churchome, que tem uma congregação de 10 000 fiéis em Los Angeles. Ela tem como pastor o famoso Judah Smith, que já colaborou com outra celebridade do mundo da música: Lana Del Rey, que lhe convidou para discursar em um interlúdio do disco Did You Know that There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Confira a tradução da letra de Everything Hallelujah:

Bom dia, pegou a gente dançando ao nascer do sol

O bebê engatinha pelo chão

E a gente nem precisa ir até o Mississippi

Traz o rio pra perto de você

Amor, a gente encontra o amor nesses momentos

Nem precisa fazer esforço

Eu até poderia cantar uma canção, mas as palavras não bastariam

Então eu disse: aleluia, aleluia, meu bem

Uh

Vamos dar um passeio, aleluia

O sol saiu, aleluia

Estou beijando você, aleluia

Sonho com você, aleluia

Olho pra você, aleluia

Estou amando você, aleluia

Tudo é aleluia

Tudo é aleluia

Tudo é aleluia

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Lembro dos tempos em que eu estava perdido, completamente sozinho

Sentindo que tinha sido deixado de lado

Agora voltamos a esse lugar com lágrimas nos olhos

Cantando: aleluia, aleluia, meu bem

De algum jeito, se eu pudesse alcançar os seus pensamentos

Eu arrancaria toda a dor daí

Tentei escrever esta canção, mas as palavras não bastavam

Então eu disse: aleluia, aleluia, meu bem

Oh, oh

Estou beijando você, aleluia

Sonho com você, aleluia

Olho pra você, aleluia

Estou amando você, aleluia

Tudo é aleluia

Tudo é aleluia

Tudo é aleluia

Tudo é aleluia

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Mamãe e papai, aleluia

Hailey, meu amor, aleluia

Bebê Jack, aleluia

Oscar, Piggy, aleluia

Um novo dia, aleluia

Escovar os dentes, aleluia

Dar um mergulho, aleluia

Tudo é aleluia

Eu disse: aleluia

É tão lindo, aleluia

Está chovendo, aleluia

Respirar o ar, aleluia

Estou cantando: aleluia

Dançando: aleluia

Tudo é aleluia

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