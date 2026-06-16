Justin Baldoni terá de pagar advogados de Blake Lively após longa disputa judicial

Depois de firmarem um acordo que encerrava uma disputa judicial de um ano e meio, os atores Justin Baldoni e Blake Lively, do filme É Assim que Acaba (2024), receberam nova determinação do juiz do caso.

Segundo a decisão, Justin Baldoni terá que pagar integralmente todos os honorários dos advogados de Lively. A decisão representa uma vitória da defesa de Lively, que acionou a lei anti-SLAPP (sigla para “Strategic Lawsuit Against Public Participation”) para conseguir o reembolso. A referida lei protege indivíduos que foram processados por figuras de grande influência ou poder com o objetivo de silenciar publicidade negativa. Blake, no entanto, não conseguiu a indenização por danos materiais ou outros tipos de compensação financeira. O acordo entre a dupla de atores foi firmado anunciado em maio deste ano, mês em que aconteceria o julgamento do caso.

O que aconteceu entre Justin Baldoni e Blake Lively?

O imbróglio judicial começou quando Blake Lively acusou Justin Baldoni, também diretor de É Assim que Acaba, e sua produtora, a Wayfarer Studios, de assédio sexual e condutas inapropriadas no set de gravação. A atriz afirmou que Baldoni criou um “ambiente hostil” de trabalho durante as gravações ao incluir cenas íntimas sem combinado prévio, ao fazer comentários sobre seu corpo e peso e ao discutir temas sexuais com outros membros da equipe na presença da atriz.

Lively ainda afirmou que ela e outras mulheres no set foram expostas a vídeos de mulheres nuas. Baldoni, diante das acusações, processou Lively e seu marido, o também ator Ryan Reynolds, por suposta extorsão e difamação, além de mover processo contra o The New York Times por uma reportagem que o jornal americano publicou expondo as acusações feitas por Lively. Segundo Baldoni, o jornal estaria de “conluio” com Lively e teria editado e tirado de contexto diversas informações a fim de afetar sua imagem pública.

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É Assim que Acaba é inspirado no livro de mesmo nome da autora best-seller Colleen Hoover, e conta a história do relacionamento abusivo vivido por Lily (Lively) e Ryle (Baldoni).

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