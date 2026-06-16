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Cultura

Justin Baldoni terá de pagar advogados de Blake Lively após longa disputa judicial

Protagonistas do filme 'É Assim que Acaba' firmaram acordo em maio deste ano para encerrar disputa judicial

Por Bárbara Bigas 16 jun 2026, 11h21 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h51
Justin Baldoni e Blake Lively
Justin Baldoni e Blake Lively (Redes Sociais/Reprodução)
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Justin Baldoni terá de pagar advogados de Blake Lively após longa disputa judicial Priorize VEJA no Google

Depois de firmarem um acordo que encerrava uma disputa judicial de um ano e meio, os atores Justin Baldoni e Blake Lively, do filme É Assim que Acaba (2024), receberam nova determinação do juiz do caso.

Segundo a decisão, Justin Baldoni terá que pagar integralmente todos os honorários dos advogados de Lively. A decisão representa uma vitória da defesa de Lively, que acionou a lei anti-SLAPP (sigla para “Strategic Lawsuit Against Public Participation”) para conseguir o reembolso. A referida lei protege indivíduos que foram processados por figuras de grande influência ou poder com o objetivo de silenciar publicidade negativa. Blake, no entanto, não conseguiu a indenização por danos materiais ou outros tipos de compensação financeira. O acordo entre a dupla de atores foi firmado anunciado em maio deste ano, mês em que aconteceria o julgamento do caso.

O que aconteceu entre Justin Baldoni e Blake Lively?

O imbróglio judicial começou quando Blake Lively acusou Justin Baldoni, também diretor de É Assim que Acaba, e sua produtora, a Wayfarer Studios, de assédio sexual e condutas inapropriadas no set de gravação. A atriz afirmou que Baldoni criou um “ambiente hostil” de trabalho durante as gravações ao incluir cenas íntimas sem combinado prévio, ao fazer comentários sobre seu corpo e peso e ao discutir temas sexuais com outros membros da equipe na presença da atriz.

Lively ainda afirmou que ela e outras mulheres no set foram expostas a vídeos de mulheres nuas. Baldoni, diante das acusações, processou Lively e seu marido, o também ator Ryan Reynolds, por suposta extorsão e difamação, além de mover processo contra o The New York Times por uma reportagem que o jornal americano publicou expondo as acusações feitas por Lively. Segundo Baldoni, o jornal estaria de “conluio” com Lively e teria editado e tirado de contexto diversas informações a fim de afetar sua imagem pública. 

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É Assim que Acaba é inspirado no livro de mesmo nome da autora best-seller Colleen Hoover, e conta a história do relacionamento abusivo vivido por Lily (Lively) e Ryle (Baldoni).

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