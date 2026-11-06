Justiça toma medida após uso da imagem de Zezé Di Camargo em anúncio de bets

A Justiça determinou que a Meta, empresa responsável pelo Facebook e Instagram, retire anúncios de plataformas de apostas que utilizam indevidamente a imagem do cantor Zezé Di Camargo. A decisão foi proferida na quarta-feira, 4, pelo juiz Fernando José Cúnico, que estabeleceu prazo de 48 horas para a exclusão do conteúdo, contado a partir da intimação da empresa.

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Além da retirada das propagandas, a decisão determina que a Meta forneça registros de acesso aos dados cadastrais vinculados aos perfis responsáveis pelas publicações. A medida tem como objetivo identificar os autores dos anúncios e permitir que sejam responsabilizados judicialmente. Segundo o advogado, a empresa já foi intimada.

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Na ocasião da denúncia, Zezé Di Camargo afirmou que não tem qualquer vínculo com os anunciantes e pediu que seu público não confie nas publicações, nem faça cadastros ou transações financeiras com plataformas suspeitas. Em nota, o cantor sertanejo destacou que os anúncios são “conteúdos falsos, que utilizam indevidamente a identidade do artista para induzir o público ao erro”.