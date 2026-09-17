Justiça toma decisão sobre prisão domiciliar de José Dumont

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa de José Dumont. O ator de 76 anos cumpre pena de dez anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, após ser condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil.

A defesa havia argumentado que a idade avançada e as condições de saúde justificariam a transferência para casa. Antes de analisar o pedido, a Justiça solicitou uma avaliação médica oficial, realizada por um profissional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Segundo o laudo, Dumont apresenta estado geral de saúde regular, está lúcido e orientado. O documento também registra acompanhamento médico para hipotireoidismo, hipertensão arterial e distúrbios do sono, além do uso contínuo de levotiroxina.

A avaliação indicou que os tratamentos podem continuar sendo realizados no sistema prisional. Com isso, a Justiça manteve o ator preso.