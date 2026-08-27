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Cultura

Justiça manda casal pagar dívida milionária a Danilo Gentili e Diogo Portugal

Sentença dos Estados Unidos foi reconhecida no Brasil

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 10h17
Dois homens sorridentes, um de camisa preta e outro de terno escuro, posam para a câmera em um cenário noturno com luzes de cidade ao fundo. O homem de terno segura um livro preto com a capa O Primeiro Stand-Up Diogo Portugal
Diogo Portugal e Danilo Gentili (SBT/Divulgação)
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A Justiça Federal de São Paulo determinou que um casal de brasileiros pague cerca de 3,2 milhões de reais a Danilo Gentili e Diogo Portugal após um golpe envolvendo um espaço para shows de comédia que os dois planejavam abrir em Orlando, nos Estados Unidos.

O caso começou há cerca de dez anos, quando os humoristas decidiram criar o The Comedy Club Corp., uma casa de shows dedicada a apresentações de comediantes brasileiros. Para administrar a criação do negócio, eles confiaram o projeto a Robson Leiva Santos e Talita Bueno Fonzar Leiva, que viviam na cidade americana. Gentili investiu 344,7 mil dólares (1,7 milhão de reais) no empreendimento, enquanto Portugal aplicou 176 mil dólares (907 mil reais). Com a demora no avanço das obras, os dois viajaram a Orlando e passaram a suspeitar que o dinheiro havia sido desviado. Segundo a ação, o casal teria chegado a mostrar uma obra em outro imóvel como se fosse a futura casa de comédia.

O processo nos Estados Unidos, onde o casal foi condenado, envolveu acusações de fraude, desvio de recursos, apropriação indevida e violação dos deveres de gestão relacionados ao empreendimento. A sentença estrangeira, já homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu o pagamento solidário de aproximadamente 420 mil dólares (2,2 milhões de reais) a Gentili e 215,3 mil dólares (1,1 milhão de reais) a Portugal, além de juros.

O casal deverá ser citado para pagar o valor atualizado da condenação em 15 dias. Caso não haja pagamento voluntário, serão acrescidos multa e honorários advocatícios. Depois disso, os réus ainda terão prazo para apresentar eventual impugnação.

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