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Cultura

Justiça indeniza brasileiro por adiamento de show de Taylor Swift

Episódio aconteceu em 2023, no Rio de Janeiro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 10h57 | Atualizado em 10 set 2026, 14h11
Taylor Swift -
Taylor Swift (Buda Mendes/Getty Images)
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A Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação da T4F Entretenimento a pagar 6 mil e 133 reais a um fã prejudicado pelo adiamento de um show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, em novembro de 2023. A apresentação, inicialmente marcada para 18 de novembro, foi transferida para o dia 20 por causa do calor extremo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entendeu que houve falha na prestação do serviço pela demora na comunicação. O anúncio foi feito quando parte do público já estava no Estádio Nilton Santos, enfrentando filas e temperaturas elevadas. A empresa alegou motivo de força maior, mas a justificativa foi rejeitada por unanimidade.

Do valor da indenização, 6 mil reais correspondem a danos morais e 133 a gastos adicionais com hospedagem. Despesas com alimentação e transporte não foram reconhecidas por falta de comprovação da relação direta com o adiamento.

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O episódio ocorreu um dia após a morte de Ana Clara Benevides, 23 anos, durante o primeiro show da cantora no estádio. A tragédia e os problemas provocados pelo calor contribuíram para a adoção de novas regras de segurança em grandes eventos no país.

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