Justiça indeniza brasileiro por adiamento de show de Taylor Swift

Ler Resumo





A Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação da T4F Entretenimento a indenizar um fã por falha na comunicação do adiamento de um show de Taylor Swift no Rio, em novembro de 2023, devido ao calor extremo. O valor de R$ 6.133 cobre danos morais e hospedagem. Entenda a decisão.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação da T4F Entretenimento a pagar 6 mil e 133 reais a um fã prejudicado pelo adiamento de um show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, em novembro de 2023. A apresentação, inicialmente marcada para 18 de novembro, foi transferida para o dia 20 por causa do calor extremo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entendeu que houve falha na prestação do serviço pela demora na comunicação. O anúncio foi feito quando parte do público já estava no Estádio Nilton Santos, enfrentando filas e temperaturas elevadas. A empresa alegou motivo de força maior, mas a justificativa foi rejeitada por unanimidade.

Do valor da indenização, 6 mil reais correspondem a danos morais e 133 a gastos adicionais com hospedagem. Despesas com alimentação e transporte não foram reconhecidas por falta de comprovação da relação direta com o adiamento.

O episódio ocorreu um dia após a morte de Ana Clara Benevides, 23 anos, durante o primeiro show da cantora no estádio. A tragédia e os problemas provocados pelo calor contribuíram para a adoção de novas regras de segurança em grandes eventos no país.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)