Justiça impõe medida após declarações de Ratinho e Thiago Asmar sobre Chico Buarque

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o apresentador Ratinho e o jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, se retratem de declarações feitas sobre Chico Buarque.

As falas ocorreram em setembro de 2025, após Chico Buarque participar de uma manifestação contra a chamada PEC da Blindagem. Na ocasião, Ratinho afirmou que o cantor teria recebido recursos da Lei Rouanet. Asmar também fez comentários sobre Chico, Caetano Veloso e Gilberto Gil, associando os artistas ao recebimento de recursos públicos e de governos ligados à esquerda.

Segundo a decisão, a retratação deverá ser feita pelos próprios comunicadores e nos mesmos meios utilizados para divulgar as declarações. O conteúdo deverá esclarecer que não foi comprovado que Chico Buarque tenha recebido valores captados por meio da Lei Rouanet ou recursos angariados pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O juiz também estabeleceu que o eventual descumprimento poderá configurar crime de desobediência. Até o momento, Ratinho e Thiago Asmar não haviam se manifestado publicamente sobre a decisão.

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