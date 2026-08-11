Justiça dá andamento a processo que acusa Marcos Mion de plágio em filme
Exclusivo: um perito deverá ser nomeado para indicar se obra foi copiada de um original; entenda
Acusado pela cineasta Camila Rizzo de plagiar o curta-metragem Headway, escrito e produzido por ela em 2018, Marcos Mion responde na Justiça à acusação de que M. M. A – Meu Melhor Amigo foi copiado de outra obra. O longa foi protagonizado e produzido pelo apresentador do Caldeirão com Mion, da TV Globo, e lançado em 2025.
A produtora pede indenização de 50 mil reais por danos morais e materiais e por quebra de direito autoral, além de pedir o reconhecimento público do caso. Agora, conforme a coluna GENTE teve acesso aos autos, o juiz nomeou a perita judicial Maria Regina Hellmeister para averiguação de ambas as obras em questão.
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Camila deverá depositar em cartório, no prazo de 15 dias, mediante termo e em mídia própria, em quatro vias, cópias integrais do curta-metragem Headway. Já o réu, Marcos Mion, deverá depositar, no mesmo prazo e pela mesma forma, três cópias integrais do filme M. M. A – Meu Melhor Amigo. As mídias ficarão à disposição do Juízo, do perito e das partes.
“Feito o depósito dos honorários, comunique-se o perito por correio eletrônico para o início dos trabalhos. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 dias, contados da comunicação. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre o resultado e apresentem eventuais pareceres técnicos”, diz a sentença.