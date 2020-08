‘Jurassic World 3’ enfrenta os dilemas da volta às filmagens na pandemia

Com a movimentação de retomada do cinema, que busca reabrir suas salas pelo mundo, os estúdios também se organizam para voltar às filmagens, interrompidas desde o começo do ano devido à pandemia. Avatar foi o primeiro blockbuster a retornar ao set, com o amparo de um cenário mais tranquilo: o filme é rodado na Nova Zelândia, país modelo no combate ao coronavírus. Recentemente, a equipe de Jurassic World: Domínio, terceiro filme da nova trilogia da saga, retomou as atividades em Londres, no estúdio Pinewood.

Apesar de todo o cuidado divulgado pela Universal, que gastou 5 milhões de dólares com os novos protocolos de saúde do set, a agenda de filmagens precisou ser alterada esta semana, quando quatro membros da equipe foram diagnosticados com Covid-19. Segundo informações do site Deadline, parte da produção acontecerá na ilha de Malta, no Mar Mediterrâneo, onde foram registrados 135 novos casos da doença no último fim de semana, incluso nesse número os profissionais do filme. Eles estão isolados e a viagem do casal protagonista, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, à ilha foi cancelada.

No estúdio na Inglaterra, até o momento, a situação se mantém sob controle. Os novos protocolos incluem desde sinalização, scanners de temperatura, uso de máscaras, refeições embaladas a vácuo e individuais, além de testes constantes em toda a equipe e a diminuição de contato físico. Bryce, por exemplo, afirmou em entrevista ao jornal The New York Times que tem participado de processos que antes não faziam parte de sua rotina, como se arrumar praticamente sozinha para as cenas, desde o vestir do figurino até a colocação do microfone na roupa. Com centenas de pessoas envolvidas, a produção dividiu o estúdio em zonas, limitando os acessos e o fluxo que antes era intenso.

Bryce disse ainda que eles estão servindo como uma espécie de “cobaia” para o dito novo normal, ao mesmo tempo em que elogiou nas redes sociais alguns protocolos, os quais espera que durem pós-pandemia. “Acreditamos que algumas mudanças vieram para ficar. Protocolos sobre comunicação efetiva, sobre decisões colaborativas e consentimento de toque são exemplos de um sistema que prioriza a igualdade. Estamos reconstruindo a dinâmica dos set e criando um ambiente em que todos se sintam seguros, ouvidos e apoiados.”

Continua após a publicidade

O filme previsto para estrear em junho de 2021 teve as filmagens interrompidas em março e retomadas em julho.