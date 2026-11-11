Junqueira promete se vingar de Vanessa: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 11/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 75 no ar dia 11, quarta-feira
Zé consegue se livrar do fogo, e conclui que foi alvo de uma tentativa de homicídio. Iara e Juarez contam a Dalila seus planos de aumentar a família. Glorinha estranha o comportamento arredio de Ítalo. Juarez tenta se desvencilhar das negociações com Zé, sem sucesso. Lucas presenteia Ítalo. Gabriel é romântico com Bela. Peixe leva Ítalo e Glorinha à antiga casa de Juli. Zé diz a Vanessa que acredita que Junqueira tenha atentado contra sua vida. Ítalo e Glorinha hesitam em apoiar Peixe e temem magoar Bela. Junqueira tenta destruir documentos comprometedores no hospital e promete se vingar de Vanessa.