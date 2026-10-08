Junqueira humilha Leandra na frente de funcionários: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 08/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 46 – dia 8, quinta-feira
Bela conduz Vanessa e Sílvia para fora de sua casa, e pede que Lia não permita mais a entrada de estranhos. Na mansão de Pérola, Leandra e Manoel conversam entrosados, e ela os admira. Sílvia repreende Hanna por se aproximar de Glorinha. Iara e Juarez aproveitam sua nova lua-de-mel. Gabriel aconselha Peixe. Samuca sente saudades de Juli e Bela o anima, preparando a fantasia do dia da roupa maluca na escola. Giovana revela a Guto que o salvou da lista de demissão de Vanessa. Junqueira humilha Leandra na frente de outros funcionários. Na feira, Maike se distraí com Suelen, deixa pastéis queimarem e Toy chama sua atenção. Maike pede demissão da barraca de pastéis. Gabriel vai tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra e o agride.