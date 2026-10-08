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Cultura

Junqueira humilha Leandra na frente de funcionários: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 08/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 06h00
Dois profissionais de saúde sorrindo para a câmera, uma mulher loira com estetoscópio e um homem negro de barba com os braços cruzados, ambos vestindo uniformes vermelhos em um ambiente hospitalar
Giovanna Grigio e Lucas Leto em 'Por Você' (Globo/Divulgação)
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Capítulo 46 – dia 8, quinta-feira

Bela conduz Vanessa e Sílvia para fora de sua casa, e pede que Lia não permita mais a entrada de estranhos. Na mansão de Pérola, Leandra e Manoel conversam entrosados, e ela os admira. Sílvia repreende Hanna por se aproximar de Glorinha. Iara e Juarez aproveitam sua nova lua-de-mel. Gabriel aconselha Peixe. Samuca sente saudades de Juli e Bela o anima, preparando a fantasia do dia da roupa maluca na escola. Giovana revela a Guto que o salvou da lista de demissão de Vanessa. Junqueira humilha Leandra na frente de outros funcionários. Na feira, Maike se distraí com Suelen, deixa pastéis queimarem e Toy chama sua atenção. Maike pede demissão da barraca de pastéis. Gabriel vai tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra e o agride.

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