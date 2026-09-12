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Cultura

Junqueira e Vanessa armam para tirar Bela do poder: confira resumo de Por Você neste sábado, 12/09

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 06h00
Mulher negra com tranças presas, maquiagem leve e brincos grandes dourados, usando blazer rosa, olha séria para alguém fora de quadro à direita
Sheron Menezzes em 'Por Você' (Globo/Reprodução)
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Capítulo 30 – sábado

Delegado Macedo afirma a Gabriel que não é possível saber quem estava dirigindo o carro de Zé no momento do acidente. Vitor se declara para Leandra. Juarez sofre com a consequência de seus atos. Peixe anuncia a Bela e aos irmãos que passará um período na casa de Gabriel. Gabriel conta a Bela que o carro do acidente que matou Juli foi identificado. Dalila insiste para Peixe ficar com Suelen. Pérola combina o início de seu tratamento com Ricardo. Leandra desmascara Toy. Vitor pede mais medicamentos sem prescrição para Alencar. Junqueira e Vanessa armam para tirar Bela do poder e se beijam.

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