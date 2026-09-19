Junqueira e Vanessa armam: confira resumo de Por Você neste sábado, 19/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 30 – sábado, 19
Delegado Macedo afirma a Gabriel que não é possível saber quem estava dirigindo o carro de Zé no momento do acidente. Vitor se declara para Leandra. Juarez sofre com a consequência de seus atos. Peixe anuncia a Bela e aos irmãos que passará um período na casa de Gabriel. Gabriel conta a Bela que o carro do acidente que matou Juli foi identificado. Dalila insiste para Peixe ficar com Suelen. Pérola combina o início de seu tratamento com Ricardo. Leandra desmascara Toy. Vitor pede mais medicamentos sem prescrição para Alencar. Junqueira e Vanessa armam para tirar Bela do poder e se beijam.