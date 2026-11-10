Junqueira ateia fogo à oficina de Zé: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 10/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 74 no ar dia 10, terça-feira
Delegado Macedo orienta Gabriel a reunir provas contundentes contra Junqueira antes de formalizar sua denúncia. Vitor pede ajuda a Bela. Vanessa observa Gabriel dormir e deita a seu lado. Sílvia conta a Vanessa que Lucas e Bela terminaram o namoro. Dalila se consulta com Bela. Lucas e Margô se envolvem. Gabriel e Bela decidem retomar o encontro marcado antes do acidente do advogado e conversam sobre o futuro. Ítalo sofre preconceito e decide desistir do sonho de fazer balé. Junqueira ateia fogo à oficina de Zé.